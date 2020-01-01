Вітчизняні некеровані ракети РС-80 прийнято на озброєння української армії
|10:20 04.02.2020
|Украина
Після кількох років випробувань вітчизняні 80-мм некеровані авіаційні ракети РС-80, призначені для ураження наземних цілей, прийнято на озброєння Збройні Сили України.
Зокрема на озброєння прийняті некеровані авіаційні ракети РС-80 з кумулятивно-уламковою бойовою частиною та РС-80ГММ з габаритно-масовим еквівалентом бойової частини, повідомляє Український мілітарний портал.
Ракетні снаряди РС-80 спроєктовані ДАХК «Артем» для озброєння літаків, гелікоптерів, а також наземних платформ з використанням штатних пускових блоків. Під час проведення державних випробувань здійснювались пуски ракет з наземних платформ, гелікоптерів та літаків, за результатами яких було визнано їх відповідність тактико-технічним характеристикам.
Некеровані авіаційні ракети РС-80 призначені для знищення живої сили противника, бронетехніки, фортифікаційних споруд та інших цілей. Для забезпечення найбільш ефективного знищення противника, конструктори ДАХК «Артем» передбачили оснащення РС-80 різними бойовими частинами та детонаторами.
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