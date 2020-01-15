Корабли ВМФ РФ отрабатывают противодиверсионную оборону рядом с Ла-Маншем

10:00 04.02.2020   Россия

Отряд кораблей и судов во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" отработают противоподводно-диверсионную оборону при стоянке на незащищённом рейде. 

Об этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на пресс-служба Минобороны РФ.
 
Мероприятия будут проходить неподалеку от пролива Ла-Манш в заливе реки Сена. Ранее был отработан ряд противолодочных задач в Бискайском заливе.
 
В настоящее время ведется пополнение корабельными запасами.



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