Корабли ВМФ РФ отрабатывают противодиверсионную оборону рядом с Ла-Маншем
|10:00 04.02.2020
|Россия
Отряд кораблей и судов во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" отработают противоподводно-диверсионную оборону при стоянке на незащищённом рейде.
Об этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на пресс-служба Минобороны РФ.
Мероприятия будут проходить неподалеку от пролива Ла-Манш в заливе реки Сена. Ранее был отработан ряд противолодочных задач в Бискайском заливе.
В настоящее время ведется пополнение корабельными запасами.
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