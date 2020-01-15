Отряд кораблей и судов во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" отработают противоподводно-диверсионную оборону при стоянке на незащищённом рейде.

Об этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на пресс-служба Минобороны РФ.



Мероприятия будут проходить неподалеку от пролива Ла-Манш в заливе реки Сена. Ранее был отработан ряд противолодочных задач в Бискайском заливе.



В настоящее время ведется пополнение корабельными запасами.