Представники уряду Туреччини та Кабінету міністрів підписали угоду про військову допомогу Україні – гроші підуть на турецькі товари військового призначення.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на сайт президента.

"Сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансову співпрацю, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів", цітує Зеленського сайт.

Документ передбачає виділення Туреччиною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько 36 мільйонів доларів) на турецькі товари військового та подвійного призначення.

Нагадаєм, понеділок, 3 лютого, президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган, який прибув в Україну з офіційним візитом, привітався з почесною вартою словами "Слава Україні!"

Ердогана повторив, що Анкара не визнає анексію Криму Росією і продовжує стежити за становищем кримських татар.