У Чорноморському порту сталася аварія — тонни сірки висипалися з контейнера/ Фото, відео

08:20 04.02.2020   Украина

У Чорноморському порту внаслідок обвалу стіни бунта (бункера насипного вантажу - ред.) сталося висипання гранульованої сірки на залізничну колію.

 При цьому перекинувся один з вагонів вантажного потяга, повідомила  у Facebook пресслужба терміналу №1 ДП "МТП "Чорноморськ", ппише Укрінформ.

Портовики взялися за ліквідацію аварії, не поінформувавши про подію ані працівників Одеського облуправління ДСНС, ані місцеву поліцію.

За словами заступника керівника відділу комунікацій Одеського главку Нацполіціі Світлани Білецької, керівництво ГУ НП в області направило правоохоронців у морський порт, коли про подію стало відомо зі ЗМІ.

Білецька запевнила, що поліція з'ясує причини і масштаби аварії на терміналі №1, що спеціалізується на перевалці хімічних вантажів.

Так само від журналістів дізнався про аварію в порту перший заступник начальника облуправління ДСНС Ігор Будаленко. "На терміналі №1 ніхто не постраждав. Вагон уже поставили на місце, і роботи продовжуються", - зазначив Будаленко.

На запитання кореспондента Укрінформу, чи, може, висипання багатотонного вантажу сірки на залізничну колію не було, полковник служби цивільного захисту відповів: "Та ні, там нормальна ситуація для такого підприємства, мені скинули фотографії".

Сірка - небезпечна, горюча речовина, зберігають її у контейнерах, у сухих приміщеннях. На відкритих майданчиках сірка виділяє в повітря сірководень, негативно впливаючи на довкілля.


Фото: пресслужба терміналу №1 ДП "МТП "Чорноморськ"



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