Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" окупованого Сімферополя продовжив фігурантам алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" арешт до 5 травня 2020 року.

Про це повідомила у Facebook "Кримська солідарність". Мова йде про Ельдара Кантимирова, Руслана Нагаєве, Руслана Месутова і Ленура Халілова, пише ZN,UA.

Судове засідання відбулося у відкритому режимі, на нього допустили 16 осіб. Адвокати кримчан подали клопотання про те, щоб їх підзахисним запобіжний захід змінили на непов'язаний із утриманням у СІЗО. Однак "суд" суд відхилив клопотання. Також адвокати намагалися оскаржити позицію "прокурора" щодо продовження запобіжного заходу, але це клопотання також не задовольнили.

"Адвокат Айдер Азаматов клопотав про те, щоб дружина Ельдара Кантимирова, Усеїнова Ельвіна брала участь у суді з метою додаткового захисту. Суд відхилив клопотання, бо Усеїнова має процесуальний статус, по даній справі вона допитувалась", - додали в "Кримській солідарності".

Також суд відмовив у тому, щоб кримчани під час засідання були поруч зі своїми адвокатами.

10 червня російські силовики в окупованому Криму провели "обшуки" у Руслана Месутова, Ленура Халілова, Руслана Нагаєва, Ельдара Кантимирова. В результаті кримських татар заарештували. Руслана Месутова і Ленура Халілова ФСБ РФ звинуватила нібито в "організації діяльності терористичної організації" (ч. 1 ст. 205.5 КК Росії), а Руслана Нагаєва і Элдара Кантимирова – в "участі в діяльності терористичної організації" (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).

Від початку анексії українського Криму в 2014 році Росія проводить послідовну політику тиску на кримських татар за їхню проукраїнську позицію. Російські силовики регулярно приходять з обшуками до їхніх будинків, кримських татар заарештовують і судять за сфабрикованими обвинуваченнями в нібито "тероризмі" і "екстремізмі".

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися права людини. 18 грудня 2019 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила нову резолюцію захисту прав людини в анексованому Росією Криму.

Вона стала четвертою ініційованої Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні кілька років. Окрім іншого, в документі засуджуються масові затримання активістів і захисників прав людини на основі звинувачень у підтримці тероризму, зокрема представників громадянської ініціативи "Кримська солідарність". Росію також закликали припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за вираження думок. При цьому РФ не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій, ситуація лише погіршилася.