По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 1 и 2 февраля прошли следующие мероприятия :

1. Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели контрольные боевые стрельбы на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии.

На общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений выполнили упражнения контрольных стрельб на дальностях до 4 км из штатного вооружения, в том числе танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также автоматов Калашникова, снайперских винтовок и пулеметов.

Во время контрольных стрельб военнослужащим соединения продемонстрировали новые методы борьбы с низколетящими беспилотниками. На полигоне Тарское оборудованы специальные мишени, которые подвешены на высоте между двумя столбами и перемещаются между ними с помощью электронных моторов, имитируя полет беспилотника. Военнослужащим в составе отделения нужно определить цель, классифицировать ее и поразить из автомата или пулемета.

Для создания реальной боевой обстановки было задействовано более 300 различных статических и динамических мишеней, новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования, оснащенные компьютерами и радиопередающими устройствами.

К отработке практических задач было привлечено около 2,6 тыс. военнослужащих соединения и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

2. На втором этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня», который проходит среди соединений и воинских частей ЮВО на Северном Кавказе, на этапе «Гонка взводов» победителем стала команда минометчиков мотострелкового соединения 58-й армии ЮВО из Дагестана.

В ходе соревнований на полигоне Тарское в Северной Осетии участники с помощью трех машин КАМАЗ, оборудованных 120-мм минометами 2С12А «Сани», преодолели косогор, холм, колейный мост, минно-взрывное заграждение и участок маневрирования.

Минометные расчеты поражали групповые цели условного противника на дальностях свыше 1 тыс. м с закрытых огневых позиций и полупрямой наводкой. При непопадании в цель взвод проходил штрафные круги длиной более 500 м.

По итогам этапа «Гонки взводов» победила команда мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Дагестане. На втором месте – команда 42-й мотострелковой дивизии ЮВО из Чечни, на третьем – мотострелковое соединение ЮВО в Северной Осетии. Четвертое место заняла команда российской военной базы ЮВО в Южной Осетии.

3. Дежурное подразделение мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области уничтожило условного противника при попытке захвата военного объекта.

Информация о прорыве диверсантов на территорию воинской части поступила от дежурной смены. Подразделение блокировало и уничтожило около 10 «боевиков», проникших на территорию военного городка.

Для усиления группы были выделены дополнительные силы и средства, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника.

Кроме того, в ходе учения были отработаны приемы рукопашного боя, порядок оказания первой медицинской помощи при ранениях, поиск и идентификация самодельных взрывных устройств.

Подразделение успешно справилось с задачами, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению.

Всего на учение было привлечено около 50 военнослужащих и задействована боевая техника.

4. В Северной Осетии на горном полигоне Дарьял Южного военного округа (ЮВО) проходит уникальное учение с участием более 300 разведчиков ЮВО.

По замыслу учения, военнослужащие, находясь в горах, попали в засаду. Командир отдал приказ определить местоположение противника, нейтрализовать его и обеспечить группе безопасный отход. Обстрел группы ведется сразу с пяти точек, поэтому разведчики должны быстро и верно обнаружить цель в нужном секторе и уничтожить её.

«На этой учебной точке отрабатывается управление, отход, смена секторов стрельбы. В общем – целое управление группой. Так как со всех секторов ведется стрельба, взрываются имитационные снаряды, бойцам очень сложно ориентироваться в пространстве. Психологическое влияние оказывается очень сильное», – рассказал командир взвода разведки лейтенант Владимир Абрамов.

Преодоление психологической полосы – один из важнейших этапов подготовки личного состава. Подразделения разведки все время находятся под плотным огнем противника. Интенсивность занятий на полигоне Дарьял очень высокая, благодаря регулярным тренировкам военнослужащие успешно выполняют все поставленные задачи.

Занятия в полевых условиях продлятся месяц и пройдут в два этапа. На первом этапе организована одиночная подготовка военнослужащих, на втором – комплексное обучение: огневая, горная и тактико-специальная специальная подготовка.

5. В Краснодарском крае состоялось тактическое учение с зенитно-ракетным соединением ПВО Южного военного округа, оснащенным уникальной зенитно-ракетной системой ЗРС С-300.

В ходе учения расчеты и подразделения управления совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования расчеты

С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности, выполнили ряд специальных нормативов.

Затем личный состав выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника, в одном из районов Кубани.

Данная ЗРС вобрала в себя все перспективные разработки отечественного военно-промышленного комплекса. Она обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают ведение как противовоздушной, так и противоракетной обороны, и способна успешно бороться со всеми существующими в мире типами ракет средней дальности.

6. На Северном Кавказе начались двусторонние ротные тактические учения мотострелковых соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированных в Чечне и Северной Осетии.

В назначенном районе мотострелки в составе ротных тактических групп проведут двусторонние тактические учения. Маневры поддержат самолеты и вертолеты армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО. В целях подготовки командиров подразделений в соответствии с требованиями командующего войсками генерал-полковника Александра Дворникова спланировано выделить им в оперативное управление штурмовики Су-25СМ и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Кроме того, в едином замысле тактических действий двустороннего учения учебно-боевые задачи отработают подразделения радиоэлектронной борьбы и инженерных войск.

Учения с боевой стрельбой и привлечением вертолетов армейской авиации пройдут на общевойсковых полигонах Серноводский в Ставропольском крае, Тарский в Северной Осетии, Альпийский и Гвардеец в Чечне.

Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях ЮВО проводятся в период с 3 по 7 февраля с.г. Ежедневно в них принимают участие около 3 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц военной техники.

7. Дежурное подразделение мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области уничтожило условного противника при попытке захвата военного объекта.

Информация о прорыве диверсантов на территорию воинской части поступила от дежурной смены. Подразделение блокировало и уничтожило около 10 «боевиков», проникших на территорию военного городка.

Для усиления группы были выделены дополнительные силы и средства, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника.

Кроме того, в ходе учения были отработаны приемы рукопашного боя, порядок оказания первой медицинской помощи при ранениях, поиск и идентификация самодельных взрывных устройств.

Подразделение успешно справилось с задачами, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению.

Всего на учение было привлечено около 50 военнослужащих и задействована боевая техника.

8. На российской военной базе в Армении приступили к подготовке военнослужащих разведывательных подразделений по методике практической стрельбы в горах из стрелкового оружия.

На высокогорном полигоне Алагяз более 100 разведчики отрабатывают навыки поражения мишеней из различных типов стрелкового оружия с различных положений, в движении и с места, по появляющимся и движущимся целям, со сменой огневых позиций и положений прицеливания, на открытых площадках и из-за укрытий.

Особое внимание при этом уделяется вопросам применения баллистических поправок для проведения точной и меткой скоростной стрельбы при понижении температуры окружающей среды.