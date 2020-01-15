Зеленодольский завод построит для ВМФ ещё три катера проекта "Грачонок"

08:40 04.02.2020   Россия

Зеленодольский завод имени Горького построит для Военно-морского флота России еще три противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок". 

Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил представитель завода, пишет flotprom.

"В декабре 2019 года заключен госконтракт на продолжение строительства катеров проекта 21980 в количестве трех единиц", – сказал собеседник агентства. 

Головной катер проекта 21980 заложили на Зеленодольском заводе в 2008 году. На данный момент предприятие сдало госзаказчику десять "Грачат", которые несут службу в составе Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. 

Еще по пять противодиверсионных катеров построили на "Восточной верфи" во Владивостоке и на заводе "Вымпел" в Рыбинске. 

Ранее начальник отдела бережливого производства Зеленодольского завода Алексей Конышев рассказал Mil.Press FlotProm, что на предприятии уменьшили сроки строительства катеров "Грачонок" – с 18 до 12 месяцев. 

"Грачата" предназначены для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Они способны автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль. Экипаж "Грачонка" насчитывает восемь моряков. 

Катера данного проекта оснащают современным радиоэлектронным вооружением (гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа", навигационная радиолокационная станция МР-231, оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3) и средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар"). На борту катеров имеется водолазное снаряжение. 

Водоизмещение "Грачонка" – 139 тонн, длина – 31 метр, ширина – 7,4 метра, осадка – 1,85 метра. Скорость – 23 узла. В арсенале катера – морская тумбовая пулеметная установка МТПУ калибра 14,5 мм, противодиверсионные гранатометы ДП-65А и ДП-64, а также переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-1".



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