Зеленодольский завод имени Горького построит для Военно-морского флота России еще три противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок".

Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил представитель завода, пишет flotprom.

"В декабре 2019 года заключен госконтракт на продолжение строительства катеров проекта 21980 в количестве трех единиц", – сказал собеседник агентства.

Головной катер проекта 21980 заложили на Зеленодольском заводе в 2008 году. На данный момент предприятие сдало госзаказчику десять "Грачат", которые несут службу в составе Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Еще по пять противодиверсионных катеров построили на "Восточной верфи" во Владивостоке и на заводе "Вымпел" в Рыбинске.

Ранее начальник отдела бережливого производства Зеленодольского завода Алексей Конышев рассказал Mil.Press FlotProm, что на предприятии уменьшили сроки строительства катеров "Грачонок" – с 18 до 12 месяцев.

"Грачата" предназначены для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Они способны автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль. Экипаж "Грачонка" насчитывает восемь моряков.

Катера данного проекта оснащают современным радиоэлектронным вооружением (гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа", навигационная радиолокационная станция МР-231, оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3) и средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар"). На борту катеров имеется водолазное снаряжение.

Водоизмещение "Грачонка" – 139 тонн, длина – 31 метр, ширина – 7,4 метра, осадка – 1,85 метра. Скорость – 23 узла. В арсенале катера – морская тумбовая пулеметная установка МТПУ калибра 14,5 мм, противодиверсионные гранатометы ДП-65А и ДП-64, а также переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-1".