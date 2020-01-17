Аксенов решил "поручиться" в суде за арестованного владельца крымского сафари-парка "Тайган"
|09:20 04.02.2020
|Крым
Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов готов стать поручителем в суде по делу владельца сафари-парка "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олега Зубкова, которого суд арестовал на два месяца.
"Обсуждать решение суда и вмешиваться в его деятельность не имею права, он действует в рамках своей компетенции. При этом необходимо помнить, что требование о явке обязательно для всех. Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом", - написал Аксенов в понедельник, 3 февраля, на своей странице во вконтакте, пишет Интерфакс.
Как сообщалось, Белогорский райсуд Крыма в понедельник избрал Зубкову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца - до 3 апреля.
Причиной ареста Зубкова стало нарушение ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Решение суда в законную силу не вступило.
"В производстве суда находится уголовное дело по обвинению Зубкова в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - добавил представитель надзорного ведомства.
По данным с сайта крымского управления СКР, инцидент произошел в июле 2018 года: туристка из Кирова подошла ко льву для платной фотосъемки, и он ее укусил.
Адвокат Зубкова намерен подать апелляцию на решение об аресте.
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