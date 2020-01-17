В оккупированной Ялте кадровые перестановки
|08:00 04.02.2020
|Ялта
"Симеизский территориальный орган" возглавил Михаил Антошкин, ранее работавший помощником главы оккупационной администрации Ялты.
Об этом сообщила пресс-служба администрации города, пишут Новости Крыма.
Нового руководителя поселка глава оккупационной администрации Ялты Иван Имгрунт представил в ходе оперативно-хозяйственного совещания.
Михаил Антошкин работал в исполнительном комитете Алупкинского городского совета в должности экономиста, менеджером высшего звена в ЗАО «Отель «Ореанда». В 2010 году был избран депутатом Ялтинского городского совета.
В 2006 - 2014 годах занимал должность управляющего делами исполнительного комитета Гаспринского поселкового совета. С 2015 по 2017 годы руководил "Гаспринским территориальным органом" города Ялты.
В 2017-2018 годах Антошкин работал заместителем главы администрации Ялта, а с 2018 по 2019 годы – помощником главы оккупационной администрации.
Также в ходе совещания Имгрунт представил нового руководителя муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой» Александра Зайцева. С 2014 по 2017 годы он занимал должность директора МУП «ОКС» города Кисловодска и принимал непосредственное участие в строительстве Крымского моста.
Кроме того, на минувшей неделе назначен новый начальник отдела по курортам и туризму администрации Ялты. Им стал помощник Ивана Имгрунта Максим Дворецкий.
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