Україна і Туреччина обговорили посилення безпеки в Чорноморському регіоні
|20:57 03.02.2020
|Украина
У понеділок Україна і Туреччина домовились взаємодіяти у сфері пошуково-рятувальних робіт у Чорному морі.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ після переговорів з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом, передає кореспондент УНН.
"Окрему увагу приділено сьогодні посиленню безпеки в Чорноморському регіоні. Наші держави будуть взаємодіяти у сфері пошуково-рятувальних робіт у Чорному морі", - сказав Зеленський.
З його слів, для цього профільні міністерства двох держав готують відповідну міжурядову угоду.
Ще на цю тему:
18:51 03.02.2020
"Бандерівське гасло", - росЗМІ про привітання Ердоганом українських військових фразою "Слава Україні".
"Бандерівське гасло", - росЗМІ про привітання Ердоганом українських військових фразою "Слава Україні".
08:15 03.02.2020
В Анкарі розповіли про пріоритети візиту Ердогана до Києва
В Анкарі розповіли про пріоритети візиту Ердогана до Києва
17:41 30.01.2020
Зеленський затвердив склад української частини Стратегічної ради високого рівня з Туреччиною
Зеленський затвердив склад української частини Стратегічної ради високого рівня з Туреччиною
16:30 27.12.2019
Україна та Туреччина домовляються про спільне літакобудування
Україна та Туреччина домовляються про спільне літакобудування
09:30 18.12.2019
У Туреччині українського дипломата визнали послом року
У Туреччині українського дипломата визнали послом року
09:15 16.12.2019
Туреччина замовила в Україні двигун для своєї крилатої ракети
Туреччина замовила в Україні двигун для своєї крилатої ракети
09:30 21.11.2019
В Турции провели испытания БПЛА с украинскими двигателями / Фото
В Турции провели испытания БПЛА с украинскими двигателями / Фото