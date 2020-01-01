У понеділок Україна і Туреччина домовились взаємодіяти у сфері пошуково-рятувальних робіт у Чорному морі.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ після переговорів з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом, передає кореспондент УНН.

"Окрему увагу приділено сьогодні посиленню безпеки в Чорноморському регіоні. Наші держави будуть взаємодіяти у сфері пошуково-рятувальних робіт у Чорному морі", - сказав Зеленський.

З його слів, для цього профільні міністерства двох держав готують відповідну міжурядову угоду.