Названо причину смерті російського помічника "міністра" у самопроголошеній Південній Осетії - ЗМІ

19:54 03.02.2020   Россия

Російський радник так званого “міністра охорони здоров’я і соціального розвитку Південної Осетії” Ігор Галь і його дружина, тіла яких були виявлені в їхньому будинку в Цхінвалі, попередньо, померли від отруєння чадним газом.

Про це повідомив російському агентству ТАСС в понеділок начальник штабу МВС самопроголошеної Південної Осетії Тарзан Кокойти, пише УНН.

Раніше в понеділок про смерть Галя повідомило джерело в правоохоронних органах “республіки”.

“За попередньою інформацією, отруєння чадним газом. Ознак насильницької смерті на перший погляд немає, але точніше покаже розтин”, — сказав Кокойти.

Він зазначив, що тіла виявив водій Галя в понеділок близько 15:30 за київським часом.

Росіянин Ігор Галь з 22 лютого 2016 року був радником “міністра” охорони здоров’я і соціального розвитку самопроголошеної Південної Осетії. Відповідав за реалізацію плану модернізації охорони здоров’я “республіки”, що реалізується в рамках російсько-південноосетинської міжурядової комісії. Також він координував роботу російських фахівців в так називамие “республіці Південна Осетія”.

Раніше стало відомо, що в самопроголошеній Південній Осетії вбили російського помічника місцевого “міністра”.



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