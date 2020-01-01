"Бандерівське гасло", - росЗМІ про привітання Ердоганом українських військових фразою "Слава Україні".
|18:51 03.02.2020
|Украина
Низка російських ЗМІ назвали "бандерівським гаслом" звернення президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана до почесного караулу на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
Про це повідомляє Цензор.Нет.
Так, видання РИА Новости написало у твіттері: "Сьогодні Ердоган прибув із офіційним візитом в Україну. Президент Туреччини привітав почесну варту бандерівським гаслом "Слава Україні!""
Низка інших російських видань також назвали вітання "бандерівським".
Нагадаємо, президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган сьогодні прибув з офіційним візитом до Києва.
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