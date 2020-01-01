Понад мільйон людей прямують до турецького кордону із сирійської провінції Ідліб після того, як сирійська армія під проводом Башара Асада обстріляла війська Туреччини в регіоні.

Про це в понеділок, 3 лютого, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Громадське.

«На жаль, режим Башара Асада з подачі Росії зробили в Ідлібі те, що зробили. І з Ідлібу рухаються в бік нашого кордону, за останніми даними, більше мільйона людей. Це діти, дорослі, літні люди, разом зі своїми речами, які вони встигли зібрати», — зазначив Ердоган.

Він наголосив, що Туреччина вже прийняла близько 4 мільйонів біженців із Сирії, з яких 3,5 мільйони — з районів на турецько-сирійському кордоні. Для них побудували тимчасові укриття, однак нещодавно біженців почали переселяти в постійні житла.

«На жаль, сьогодні вранці (3 січня — ред.) сили режиму (сирійського президента Башара Асада — ред.) здійснили авіаудар, внаслідок якого загинули вісім осіб, зокрема двоє цивільних… Зараз ми працюємо над тим, щоб прийняти відповідні рішення й вжити необхідних заходів, і продовжимо це робити. Сподіваюсь, що в межах домовленостей, укладених у Сочі та Астані, кожна сторона виконає свої зобов’язання», — додав президент Туреччини.

У свою чергу Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким усіх загиблих в Ідлібі.

Нагадаємо:

29 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні раніше досягнутих домовленостей про припинення вогню в Сирії. Тоді особливу увагу турецький лідер приділив ситуації в провінції Ідліб, де сили Асада, підтримувані Росією, ведуть масштабний наступ.

Увечері 2 лютого Туреччина заявила, що перекидає бронетехніку до кордону із сирійською провінцією Ідліб, де сили Башара Асада та Росії посилили свій наступ проти сирійської опозиції. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив «вжити заходів» через цей наступ.

Уранці 3 січня сирійські війська обстріляли позиції турецьких військ в Ідлібі. За даними Анкари, загинуло шестеро турецьких військових і ще двоє цивільних.

У жовтні 2019 року Туреччина оголосила про початок військової операції «Джерело миру» на північному сході Сирії — в районах, розташованих біля її кордону. Завдання операції полягало в створенні «зони безпеки» на турецько-сирійському прикордонні, аби переселити туди близько мільйона сирійських біженців із території Туреччини. Через кілька тижнів Росія, Туреччина й Сирія домовилися про призупинення операції, однак бойові дії між турецькою стороною (яка підтримує частину опозиції в регіоні) й сирійськими військами (яких підтримує Росія) не припинилися.