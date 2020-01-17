Представник ОБСЄ сподівається, що робота кримського журналіста Семени тепер буде «безперешкодною»
|20:30 03.02.2020
|Крым
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір вітає рішення контрольованої Кремлем влади анексованого Криму про зняття судимості з кримського журналіста, автора проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, заслуженого журналіста України Миколи Семени.
«Радий, що Микола Семена нарешті вільний», – сказав Дезір 3 лютого, висловивши сподівання, що цей крок означає, що «тепер він зможе безперешкодно відновити свою журналістську роботу і вільно пересуватися», - повідомляє Радіо Свобода.
Дезір зазначив, що «справа Семени нагадує нам про складні умови, в яких працюють журналісти при висвітленні конфлікту в Україні і навколо нього».
«Вкрай важливо гаратувати безпечні умови праці для журналістів», – додав представник ОБСЄ.
28 січня стало відомо, що підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя достроково припинив випробувальний термін і зняв судимість з кримського журналіста, автора проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Миколи Семени. Після того, як це рішення набуло чинності, була знята заборона журналісту займатися публічною діяльністю. В інтерв’ю проєкту Радіо свобода Крим.Реалії Микола Семена заявив, що хоче «повернутися в журналістику».
22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.
Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».
Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.
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