Президент України Володимир Зеленський розраховує, що списки на наступний етап обміну полоненими буде узгоджено найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив під час спільної з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом прес-конференції у Києві.

«Зараз у нас дійсно продовжується обмін. Обмін - у двох напрямках. Це обмін і розмова у форматі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Це обмін наших полонених, які знаходяться за ґратами чи в підвалах, по-різному на тимчасово окупованих територіях. Там готується список. Список дуже великий. Ми вже передали цей список. Список буде узгоджено у Мінську. Я думаю, що найближчим часом будуть дати першої частини на наших полонених. Чому першої? Тому що там дійсно дуже багато людей», - сказав президент.

Другий напрям, за словами Зеленського, це розмова з російською стороною щодо обміну наших полонених, які перебувають у Криму або на території РФ.

«Там теж почалася робота, я впевнений, що теж найближчим часом будуть дати, і суспільство побачить списки», - уточнив президент.



