Туреччина забезпечить житлом майже п'ятсот сімей кримських татар - Ердоган
|19:45 03.02.2020
|Украина
Влада Туреччини ухвалила рішення про забезпечення житлом майже п'ятсот сімей кримських татар, заявляє Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган.
"Хочу сказати, що майже п'ятсот сімей вирішили забезпечити житлом. І я сказав про це міністру фінансів, і він проведе відповідні переговори зі своїм українським візаві. Буде встановлено кошторис, і повністю побудовано житло для цих сімей, я в цьому впевнений", - сказав він на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо турецької допомоги у зв'язку з анексією Росією Кримського півострова.
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