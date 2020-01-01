Влада Туреччини ухвалила рішення про забезпечення житлом майже п'ятсот сімей кримських татар, заявляє Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган.

"Хочу сказати, що майже п'ятсот сімей вирішили забезпечити житлом. І я сказав про це міністру фінансів, і він проведе відповідні переговори зі своїм українським візаві. Буде встановлено кошторис, і повністю побудовано житло для цих сімей, я в цьому впевнений", - сказав він на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо турецької допомоги у зв'язку з анексією Росією Кримського півострова.