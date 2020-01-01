Україна і Туреччина обговорили можливість транспортування каспійського газу газогоном TANAP через відповідні конектори до нашої держави.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ після переговорів з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом, передає кореспондент УНН.

"Важливим для нас є питання диверсифікації джерел енергопостачання. Ми обговорили можливість транспортування каспійського газу газогоном TANAP через відповідні конектори до України", - сказав Президент.