Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України включно з Кримом.

"Ще раз хочу наголосити, що Туреччина не підтримує незаконної анексії Криму. Туреччина підтримує територіальну цілісність України включно з Кримом", - сказав Ердоган на спільній зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана з представниками ЗМІ у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.