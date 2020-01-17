Ердоган: Туреччина не визнає незаконної анексії Криму
|19:15 03.02.2020
|Крым
Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України включно з Кримом.
"Ще раз хочу наголосити, що Туреччина не підтримує незаконної анексії Криму. Туреччина підтримує територіальну цілісність України включно з Кримом", - сказав Ердоган на спільній зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана з представниками ЗМІ у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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