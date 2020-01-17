Кримського бізнесмена Зубкова, який підтримав анексію півострова, заарештував окупаційний суд
|19:01 03.02.2020
|Крым
Підконтрольний Росії Білогірський районний суд заарештував кримського бізнесмена Олега Зубкова, який підтримав анексію півострова РФ.
"3 лютого, під час засідання у справі туристки Ольги Соломіної, яку вкусив лев, суддя оголосив рішення про арешт Зубкова на два місяці", - інформує УНН.
Повідомляється, що на директора парку левів наділи наручники і відвели в поліцейський відділок. Відомо, що син уже відвіз речі Зубкову.
За словами адвокатів, вони працюватимуть над тим, щоб Зубкова відпустили достроково.
"У зв'язку з неявкою Зубкова на суд 20 січня суддя винесла рішення про його арешт на два місяці, оскільки є побоювання, що він виїде за кордон", – сказали кореспонденту "Крим.Реалії" в пресслужбі суду.
Зазначається, що у кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією, – тривалий конфлікт з російською владою Криму. Олег Зубков стверджує, що протягом п'яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.
"За роки анексії Криму Зубков відвідав понад 500 судових засідань, пов'язаних із численними штрафами і звинуваченнями на його адресу з боку підконтрольної Кремлю кримської влади", - пишуть у виданні.
Ще на цю тему:
Представник ОБСЄ сподівається, що робота кримського журналіста Семени тепер буде «безперешкодною»
Чубаров: «Продаж води до Криму – здача позицій по деокупації»
Зеленський розраховує вже найближчим часом погодити списки на наступний обмін полоненими
Ердоган: Туреччина не визнає незаконної анексії Криму
Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політв’язнів РФ - Зеленський
Кремль: запрошення Ердогану відвідати Крим залишається в силі
Окремий вид тортур у Криму – тримання у СІЗО, температура у приміщенні може бути такою, як на вулиці – Олександр Сєдов
У сервісній зоні КПВВ "Чонгар" планують до кінця року запустити хаб