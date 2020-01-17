Підконтрольний Росії Білогірський районний суд заарештував кримського бізнесмена Олега Зубкова, який підтримав анексію півострова РФ.

"3 лютого, під час засідання у справі туристки Ольги Соломіної, яку вкусив лев, суддя оголосив рішення про арешт Зубкова на два місяці", - інформує УНН.

Повідомляється, що на директора парку левів наділи наручники і відвели в поліцейський відділок. Відомо, що син уже відвіз речі Зубкову.

За словами адвокатів, вони працюватимуть над тим, щоб Зубкова відпустили достроково.

"У зв'язку з неявкою Зубкова на суд 20 січня суддя винесла рішення про його арешт на два місяці, оскільки є побоювання, що він виїде за кордон", – сказали кореспонденту "Крим.Реалії" в пресслужбі суду.

Зазначається, що у кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією, – тривалий конфлікт з російською владою Криму. Олег Зубков стверджує, що протягом п'яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.

"За роки анексії Криму Зубков відвідав понад 500 судових засідань, пов'язаних із численними штрафами і звинуваченнями на його адресу з боку підконтрольної Кремлю кримської влади", - пишуть у виданні.