Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо збиття літака рейсу МН17 над окупованою територією Донбасу в липні 2014 року та викликала їх для слідчих дій.

Про це сказала в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі прессекретар прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк.

"Прокуратура Нідерландів вважає дуже важливим, щоб під час судового процесу всім сторонам було приділено достатньо уваги, тому сподіваємось, що 9 березня 2020 року всі підозрювані або, можливо, їхні адвокати будуть присутні", - зазначила вона.

Як повідомило Укрінформу власне джерело, підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою.

Водночас адвокат одного з обвинувачених Олена Кутьїна, повідомила російському агентству ТАСС, що Пулатова захищатимуть два нідерландських адвокати й один російський.

Як повідомлялося, минулого тижня Окружний суд Гааги підтвердив, що мінімум один із підозрюваних у справі МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою. Однак суд не розголошував його ім'я та назви юридичної фірми, яка представлятиме інтереси підозрюваного.

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.