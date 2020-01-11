Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам справи MH17

18:45 03.02.2020   Украина

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо збиття літака рейсу МН17 над окупованою територією Донбасу в липні 2014 року та викликала їх для слідчих дій.

Про це сказала в коментарі кореспонденту  Укрінформу в Гаазі прессекретар прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк.

"Прокуратура Нідерландів вважає дуже важливим, щоб під час судового процесу всім сторонам було приділено достатньо уваги, тому сподіваємось, що 9 березня 2020 року всі підозрювані або, можливо, їхні адвокати будуть присутні", - зазначила вона.

Як повідомило Укрінформу власне джерело, підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою.

Водночас адвокат одного з обвинувачених Олена Кутьїна, повідомила російському агентству ТАСС, що Пулатова захищатимуть два нідерландських адвокати й один російський.

Як повідомлялося, минулого тижня Окружний суд Гааги підтвердив, що мінімум один із підозрюваних у справі МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою. Однак суд не розголошував його ім'я та назви юридичної фірми, яка представлятиме інтереси підозрюваного.

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.



Ще на цю тему:

14:01 30.01.2020
Іран змінює інформацію про "чорні скриньки" літака МАУ кілька разів на день — Рябошапка
08:15 21.01.2020
Іран оприлюднив звіт розслідування катастрофи українського літака
20:58 20.01.2020
Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака МАУ і чорних скриньок
13:01 20.01.2020
Делегація з Ірану вже в Україні, тему "чорних скриньок" обговорять - Пристайко
08:21 20.01.2020
Секретар РНБО закликає ЗМІ зважено подавати інформацію про повернення "чорних скриньок" Іраном
18:50 18.01.2020
Іран підтвердив передачу чорних скриньок зі збитого літака Україні - ЗМІ
18:30 16.01.2020
Україна готова допомогти у репатріації тіл загиблих в авіакатастрофі громадян Британії – Пристайко
18:15 14.01.2020
ВР звернулася до Ірану з закликом визнати свою повну відповідальність за збиття українського літака - заява
16:01 14.01.2020
Чорні ящики збитого в Ірані "Боїнга" можуть передати Україні - президент "МАУ"
18:15 13.01.2020
Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете МАУ, встретятся в Лондоне
09:45 11.01.2020
Україна очікує вибачень від Ірану – Зеленський
09:35 11.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: украинский самолет был «непреднамеренно» сбит
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
17:00 29.01.2020
У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
18:45 28.01.2020
У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано
15:41 28.01.2020
До кінця року Болгарія планує замінити половину російського газу на азербайджанський та американський
Всі новини країни
Греция Греция
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 31.01.2020
ПАСЕ призвала власти Грузии провести избирательную реформу до выборов 2020 года
17:30 31.01.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отработали противодиверсионные действия
16:41 30.01.2020
Недопуск у Грузію російського члена делегації ПАРЄ закінчиться санкціями - міністр
14:45 30.01.2020
СБУ та спецслужба Грузії попередили замовне вбивство на території закавказької країни
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
19:54 03.02.2020
Названо причину смерті російського помічника "міністра" у самопроголошеній Південній Осетії - ЗМІ
13:41 03.02.2020
Дії Росії підривають стабільність в регіоні, - Столтенберг
11:41 03.02.2020
В Росії перестали публікувати електоральні рейтинги Володимира Путіна
09:45 03.02.2020
Посол Британії у РФ підтвердила, що Скрипалі живі
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
Всі новини країни
Турция Турция
20:40 03.02.2020
До кордону Туреччини із Сирією прямує понад мільйон біженців із Ідлібу — Ердоган
17:01 03.02.2020
Турецькі та сирійські війська обмінялися артилерійськими ударами в Ідлібі: є загиблі з обох сторін
15:41 03.02.2020
Напруга в Сирії: скасовані спільні патрулювання Туреччини і РФ
08:45 03.02.2020
Три турецьких військових конвої увійшли в Сирію
Всі новини країни
Украина Украина
20:57 03.02.2020
Україна і Туреччина обговорили посилення безпеки в Чорноморському регіоні
20:30 03.02.2020
Представник ОБСЄ сподівається, що робота кримського журналіста Семени тепер буде «безперешкодною»
20:15 03.02.2020
Чубаров: «Продаж води до Криму – здача позицій по деокупації»
20:01 03.02.2020
Зеленський розраховує вже найближчим часом погодити списки на наступний обмін полоненими
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд