У понеділок, 3 лютого, Україна і Туреччина ухвалили угоду про військово-фінансове співробітництво, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ після переговорів з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом, передає кореспондент УНН.

"Обидві сторони цікавить тісна співпраця в оборонно-промисловій сфері", - сказав Президент.

З його слів, за результатами сьомого засідання комісії з питань оборонно-промислового співробітництва, ми визначили пріоритетні напрямки у цій перспективній сфері.

"Також сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансове співробітництво, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів", - сказав Зеленський.