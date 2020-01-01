Зеленський: українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів
|18:30 03.02.2020
|Украина
У понеділок, 3 лютого, Україна і Туреччина ухвалили угоду про військово-фінансове співробітництво, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ після переговорів з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом, передає кореспондент УНН.
"Обидві сторони цікавить тісна співпраця в оборонно-промисловій сфері", - сказав Президент.
З його слів, за результатами сьомого засідання комісії з питань оборонно-промислового співробітництва, ми визначили пріоритетні напрямки у цій перспективній сфері.
"Також сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансове співробітництво, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів", - сказав Зеленський.
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