Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політв’язнів РФ - Зеленський
|17:40 03.02.2020
|Крым
Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політичних в’язнів, незаконно утримуваних Російською Федерацією.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ після переговорів з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми провели змістовні та конструктивні переговори. Україна і Туреччина будуть і надалі розбудовувати політичне партнерство, взаємодіяти в рамках міжнародних організацій, співпрацювати у питанні безпеки та багатьох інших сферах. Ми говорили про війну на Донбасі, анексію Кримського півострова, порушення прав людини в Криму, агресивну політику Росії в регіоні", - сказав Зеленський.
З його слів, в усіх цих питаннях для України надзвичайно важлива послідовна підтримка Туреччини, а також практичні кроки Анкари у цьому напрямі.
"Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політичних в’язнів – громадян України, у тому числі кримських татар, які незаконно утримуються в Криму та на території Російської Федерації", - додав Президент.
Ще на цю тему:
Представник ОБСЄ сподівається, що робота кримського журналіста Семени тепер буде «безперешкодною»
Чубаров: «Продаж води до Криму – здача позицій по деокупації»
Зеленський розраховує вже найближчим часом погодити списки на наступний обмін полоненими
Ердоган: Туреччина не визнає незаконної анексії Криму
Кримського бізнесмена Зубкова, який підтримав анексію півострова, заарештував окупаційний суд
Кремль: запрошення Ердогану відвідати Крим залишається в силі
Окремий вид тортур у Криму – тримання у СІЗО, температура у приміщенні може бути такою, як на вулиці – Олександр Сєдов
У сервісній зоні КПВВ "Чонгар" планують до кінця року запустити хаб