Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політичних в’язнів, незаконно утримуваних Російською Федерацією.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ після переговорів з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми провели змістовні та конструктивні переговори. Україна і Туреччина будуть і надалі розбудовувати політичне партнерство, взаємодіяти в рамках міжнародних організацій, співпрацювати у питанні безпеки та багатьох інших сферах. Ми говорили про війну на Донбасі, анексію Кримського півострова, порушення прав людини в Криму, агресивну політику Росії в регіоні", - сказав Зеленський.

З його слів, в усіх цих питаннях для України надзвичайно важлива послідовна підтримка Туреччини, а також практичні кроки Анкари у цьому напрямі.

"Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політичних в’язнів – громадян України, у тому числі кримських татар, які незаконно утримуються в Криму та на території Російської Федерації", - додав Президент.