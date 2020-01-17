Комітет Ради з деокупації проведе виїзне засідання в Херсонській області
|18:01 03.02.2020
|Крым
Комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій 11 і 12 лютого проведе виїзне засідання у Херсонській області.
Про це поінформував голова комітету Дмитро Лубінець під час засідання Погоджувальної ради у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Повідомляю всім присутнім, що наш Комітет з питань прав людини проведе 11-12 лютого виїзне засідання на території Херсонської області по питаннях анексованого Криму. Так само ми будемо відвідувати контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на анексований Крим", - сказав Лубінець.
Він також попросив усіх охочих народних депутатів приєднатися до виїзного засідання.
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