Украина и Турция договорились пересмотреть уже согласованные позиции в готовящемся Соглашении о зоне свободной торговли между странами.

Как передает Цензор.Нет, об этом торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.

"О ЗСТ с Турцией есть два вопроса, которые задают и оба они неуместны: "Когда будут завершены переговоры?" И "Какой объем уже согласован?". Ответ прост – переговоры будут завершены как можно скорее и в случае достижения взаимовыгодного результата", – отметил Качка.

Торговый представитель Украины напомнил, что предыдущий раунд переговоров состоялся 20 января.

"Сегодня будет подписан меморандум о модальности дальнейших переговоров. И это отчасти ответ на вопрос – "а сколько же согласовано?". Сегодня мы фактически договорились обновить предложения обеих сторон в том числе в согласованных частях. Это позволяет заново посмотреть на результаты переговоров прошлых лет. Поэтому любые вопросы о согласованном объеме пока неуместны", – пояснил Качка.

Как сообщалось, летом 2019 года в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что соглашение о зоне свободной торговли с Турцией готово на 99%, хотя стороны не согласовали определенные детали, связанные с тарифами на сельскохозяйственную продукцию и определенную часть услуг.

Напомним, переговоры о создании зоны свободной торговли с Турцией ведутся с 2011 года.

7 августа 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что настало время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Эрдоган отметил, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около $4 млрд. Эрдоган также выразил надежду на ускорение всех процедур согласования спорных моментов, необходимых для заключения ЗСТ.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173420