Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
|17:21 03.02.2020
|Греция
На грецькому острові Лесбос сталися сутички між мігрантами і поліцією, коли правоохоронці намагалася завадити їхній протестній ході.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
В понеділок близько 2000 мігрантів і біженців з табору "Морія" спробували дістатися до столиці Мітіліні.
Марш розпочався близько 10.30 ранку і був організований на знак протесту проти жахливих умов життя в державному таборі, який приймає у багато разів більше мешканців, ніж було розраховано.
Біженці та мігранти також незадоволені повільним темпом обробки їхніх клопотань, що тримає їх у пастці в таборі.
Місцеві ЗМІ на острові Лесбос повідомили, що поліція застосувала сльозогінний газ для розгону груп протестувальників, які намагалися прорвати кордон, встановлений на головній дорозі, що веде з "Морії" в Мітіліні.
Повідомляється, що зіткнення досі тривають, оскільки марш просувається вперед, щоб досягти столиці острова.
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