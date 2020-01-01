Турецькі та сирійські війська обмінялися артилерійськими ударами в Ідлібі: є загиблі з обох сторін
|17:01 03.02.2020
|Турция
В результаті обстрілу сирійськими урядовими силами в районі провінції Ідліб загинули як мінімум четверо турецьких військових, ще дев'ять отримали поранення.
Про це повідомляє День.
Як відзначили в Міністерстві оборони Туреччини, обстріли проводилися сирійської армією в районі міста Саракиб, незважаючи на попередження про місцезнаходження турецьких військових. При цьому наголошується, що один поранений турецький військовий знаходиться у важкому стані.
У відповідь Туреччина зробила удари по 40 сирійських об'єктах. Як зазначив президент Туреччини Реджеп Ердоган, в результаті удару були ліквідовані 35 сирійців.
Сирійський уряд на даний момент не відреагувало на обстріли.
Раніше повідомлялося, що колона турецької військової техніки в неділю, 2 лютого, перетнула кордон з Сирією і увійшла на територію провінції Ідліб. Деякі арабські ЗМІ повідомляють, що на територію Сирії в'їхали мінімум 40 бронемашин і танків з Туреччини.
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