У Держдумі РФ вважають, що "визнання" анексії Криму розпочнеться з ПАРЄ

16:41 03.02.2020   Крым

Прихильники визнання анексії Криму Росією “швидше за все з’являться на майданчику Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)”.

Таку думку висловив на прес-конференції в понеділок голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає УНН з посиланням на федеральне російське агентство ТАСС.

“Ми готові до конструктивного розгляду всіх проблем і до дискусій, в тому числі з кримського питання”, — сказав парламентарій, визнавши, що по цій темі Росія “надовго приречена на суперечки в ПАРЄ”.

“Але, смію припустити, що через 10-15 років (а може і раніше) кількість тих, хто погодиться з нашою позицією, вивчивши історію півострова і поспілкувавшись з делегацією РФ в ПАРЄ, істотно виросте, — підкреслив він. — Упевнений, що саме в асамблеї, як найбільш шірокоохопного європейського парламентського майданчика, швидше за все будуть проявлятися ті, хто підтримає Росію у кримському питанні”.

На думку Слуцького, “це буде фактором потужнього позитивного зворотнього зв’язку для визнання Криму російським у відповідних європейських столицях”. “Треба бути реалістами: це станеться не сьогодні і не завтра, але станеться обов’язково”, — вирішив заявити він.

Варто зазначити, що раніше у російській Держдумі заявили, що Зеленський хоче “очорнити спільну з РФ історію України”.



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