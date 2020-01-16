У Держдумі РФ вважають, що "визнання" анексії Криму розпочнеться з ПАРЄ
|16:41 03.02.2020
|Крым
Прихильники визнання анексії Криму Росією “швидше за все з’являться на майданчику Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)”.
Таку думку висловив на прес-конференції в понеділок голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає УНН з посиланням на федеральне російське агентство ТАСС.
“Ми готові до конструктивного розгляду всіх проблем і до дискусій, в тому числі з кримського питання”, — сказав парламентарій, визнавши, що по цій темі Росія “надовго приречена на суперечки в ПАРЄ”.
“Але, смію припустити, що через 10-15 років (а може і раніше) кількість тих, хто погодиться з нашою позицією, вивчивши історію півострова і поспілкувавшись з делегацією РФ в ПАРЄ, істотно виросте, — підкреслив він. — Упевнений, що саме в асамблеї, як найбільш шірокоохопного європейського парламентського майданчика, швидше за все будуть проявлятися ті, хто підтримає Росію у кримському питанні”.
На думку Слуцького, “це буде фактором потужнього позитивного зворотнього зв’язку для визнання Криму російським у відповідних європейських столицях”. “Треба бути реалістами: це станеться не сьогодні і не завтра, але станеться обов’язково”, — вирішив заявити він.
Варто зазначити, що раніше у російській Держдумі заявили, що Зеленський хоче “очорнити спільну з РФ історію України”.
Ще на цю тему:
Росії шкода, що "люди Зеленського" в ПАРЄ працюють як попередники
Глава ПАРЄ хоче зібрати делегатів України, країн Балтії, Грузії та Росії за одним столом
В Росії поставили для ПАРЄ ультиматум щодо санкцій
ПАРЄ ухвалила новий санкційний механізм - Україна була проти
Україна продовжить працювати у ПАРЄ, попри поразку
У ПАРЄ голову російської делегації не обрали віцепрезидентом
Ясько розповіла про досягнення групи "Балтік+" під час сесії в ПАРЄ
Рада поновила участь української делегації в роботі ПАРЄ