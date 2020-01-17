«Будуть інформаційні атаки на тему води»: чим Херсонській області загрожує Росія?

16:01 03.02.2020   Крым

Спецслужби Росії намагаються «дестабілізувати соціально-політичну ситуацію» в районах Херсонської області поблизу адміністративного кордону з анексованим Кримом ‒ таке повідомлення 30 січня з’явилося на офіційному сайті Каланчацької районної державної адміністрації з посиланням на головне управління СБУ у Криму.

За інформацією українського силового відомства, «іноземні спецслужби намагалися здійснити компрометацію працівників органів державної влади і місцевого самоврядування». До того ж у повідомленні сказано, що «проводиться робота для маніпулювання громадською свідомістю населення регіону з метою провокування масових заворушень, спрямованих на силове розблокування каналу для подачі води на тимчасово окуповану територію Криму».

Про те, що це може означати, йшлося в ефірі Радіо Свобода.

Журналісти зв’язалися з управлінням Служби безпеки України у Криму, і там повідомили: «Ця інформація має загальний характер і була надіслана у вигляді листа Каланчацькій райадміністрації для пояснення і проведення бесід, а також інформування місцевих жителів. Поки ми не бачимо причин давати будь-які коментарі як мінімум до понеділка (оригінал матеріалу був підготований наприкінці минулого тижня – ред.). Поки що нічого гучного не відбулося».

Також редакція спробувала зв’язатися з адміністрацією Каланчацького району, яка опублікувала повідомлення, але там на дзвінки ніхто не відповів.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв запевнив Крим.Реалії, що місцева влада тримає ситуацію в області під контролем, зокрема перед російською загрозою.

«Дискусії щодо того, що Крим має потребу у воді з каналів, які проходять у Херсонській області, почалися відразу ж після незаконної анексії півострова. Щоб бути готовими до можливих провокацій країни-агресора, ми постійно координуємо свої дії зі Службою безпеки України, комунікуючи з нею. Я щотижня зустрічаюся з усіма правоохоронними органами в Херсонській області, і ми забезпечуємо інформування, щоб люди знали правду і не піддавалися на різні можливі провокації. Зараз ніяких приводів для занепокоєння немає, ситуація стабільна й абсолютно контрольована. Ми перебуваємо у стані гібридної агресії, яка поширюється, зокрема, й інформаційними каналами. Найголовнішою зброєю проти таких атак є правда», – наголосив посадовець.

Юрій Гусєв стверджує, що Херсонська ОДА оперативно реагує на «фейкову» інформацію про роботу місцевих органів державної влади.

«У нас працює команда, яка займається комунікаціями ‒ відстежує й інформує в першу чергу місцевих жителів, наших гостей і громадян України на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим про те, що ми як команда Херсонської області робимо для покращення життя і створення тут нових інфраструктурних об’єктів. Словом, ми регулярно реагуємо на «фейкові» новини й публікації», – заявив він.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловлює здивування з приводу розпливчастих, як він вважає, формулювань у повідомленні СБУ.

«Ця заява настільки заплутана, закамуфльована, що не зрозуміло, що ж саме хотіла сказати СБУ. Говориться про якісь спроби іноземних спецслужб, потім йдеться про Росію, країну-агресора. Треба бути чіткішими: готується змова низки країн чи ж тільки Росії? І в чому суть впливу на людей у Херсонській області? Чи спостерігаємо ми за суспільними настроями, процесами на територіях, прилеглих до тимчасово окупованого Криму? Ми зі свого боку не можемо сказати, щоб останнім часом там відбувалися якісь надзвичайні події. Сплески сепаратизму в Херсонській області трапляються під час суспільно значних подій місцевого рівня або державного. Є люди з-за меж Херсонської області, які намагаються в соціальних мережах налаштовувати людей проти України або кримських татар», – каже діяч.

Рефат Чубаров також прогнозує, що найближчим часом знову активізуються дискусії навколо відновлення подачі води до анексованого Криму з боку материкової частини України.

«Буквально сьогодні у мене були люди з Криму ‒ професіонали, які розбираються в екологічних змінах на півострові і знають про наслідки відсутності води, опадів цієї зими. Вони прогнозують катастрофічну нестачу води в Криму вже з червня. Якщо не знайдуться інші можливості постачання людей питною водою, може активізуватися тиск на Україну з метою отримувати воду Північно-Кримським каналом. Будуть інформаційні атаки, і спрямовані не стільки на Україну, скільки на міжнародну думку. Оперуватимуть гуманітарними аспектами екологічної катастрофи, при цьому замовчуючи те, у зв’язку з чим відсутня вода. Я очікую пропозицій української влади про торг: починаючи від обміну заручниками й закінчуючи особливими економічними зв’язками, де Україна продовжує взаємодіяти з Росією», – вважає він.

На думку Рефата Чубарова, на цьому тлі «заплутані заяви» СБУ грають не на користь Україні.

Громадська активістка, редактор херсонського видання «Кавун.City» Євгенія Вірлич вважає, що позиції проукраїнськи налаштованих громадян в області за останні роки ослабли.

«У нашому регіоні, на мій погляд, настає реванш проросійських сил. Той факт, що на виборах президента України друге місце зайняв кандидат Юрій Бойко, говорить про те, що цей реванш дійсно є. Йдеться навіть не про проросійські настрої, а про те, що сплеск української культури, який почався у 2014–2015-му, трохи спадає. Проукраїнські сили виявилися роз’єднаними, а місцеві політики не є непідкупними в цьому плані. Уже немає стабільної проукраїнської позиції, починається меркантильна тяганина, тоді як проросійська позиція завжди залишалася дуже стабільною. Тішить тільки те, що у тієї сторони не з’являються нові обличчя ‒ усі старі, знайомі. Звісно, проповзають якісь «фейки», провокації, але ми вже шість років живемо поруч у таких умовах, і нам легко зайвий раз перевірити інформацію. Чим ближче чергові вибори, тим більше напружена ситуація спостерігається», – каже активістка.



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