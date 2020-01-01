У січні "Газпром" лише частково використав оплачені потужності української ГТС

15:21 03.02.2020   Украина

У січні 2020 року російська компанія "Газпром" на 46 відсотків використовувала оплачені транзитні потужності української газотранспортної системи (ГТС).

Про це в понеділок, 3 лютого, повідомив директор державного підприємства "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Deutsche Welle.

"Згідно з оперативними даними, транзит у січні становив 2,548 мільярда кубічних метрів газу. Послуги оплачені з розрахунку 5,518 мільярда кубічних метрів", - написав він.

Раніше Макогон повідомляв, що Росія розраховується за транзит природного газу в повному обсязі з розрахунку 178 мільйонів кубічних метрів на добу, нагадує агенція "Українські новини". А 9 січня "Оператор ГТС України" оцінив втрати від експлуатації російського газопроводу "Турецький потік" у 450 мільйонів доларів на рік недоотриманого доходу.

Загалом 2019 року Україна збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом із "Газпромом" на 3,24 відсотка, або на 2,813 мільярда кубометрів до 89,583 мільярда кубометрів порівняно з 2018 роком.

Як повідомлялося, в грудні 2019 року Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України", "Оператор ГТС України" і "Газпром" підписали договір на транзит російського газу в Європу через територію України з 2020 року.

Україна і Росія домовилися, що за новим контрактом про транзит газу на 5 років, який може бути продовжено після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році становитиме 65 мільярдів кубометрів газу, а в 2021-2024 роках - по 40 мільярдів кубометрів газу.



Ще на цю тему:

17:21 24.01.2020
Транзит Україною російського газу до ЄС за новим контрактом сягнув 2 млрд куб. м
09:45 24.01.2020
Будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council
11:49 02.01.2020
Пєсков: Наразі ніхто не візьметься назвати дату запуску "Північного потоку-2" через форс-мажор у зв'язку з санкціями США
08:21 02.01.2020
Українська ГТС транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із "Газпромом"
20:30 24.12.2019
Nord Stream 2 “забуксував” на останніх 160 кілометрах - РФ шукає спосіб завершити будівництво
08:20 21.12.2019
Україна, ЄС та Росія досягли остаточної домовленості про транзит газу - Офіс Президента
08:45 20.12.2019
Україна, Росія і Єврокомісія досягли «принципової угоди» щодо транзиту газу — віцепрезидент ЄК
16:01 12.12.2019
У Єврокомісії планують провести тристоронні переговори з Україною і РФ щодо газу вже в грудні
16:45 06.12.2019
Путін: ми не будемо припиняти транзит газу через Україну, це питання доцільності
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
08:45 02.12.2019
Німецьке видання Bild дізналося деталі американських санкцій проти "Північного потоку-2"
16:41 28.11.2019
EUobserver: в ЄС побоюються нової газової кризи в Росії на тлі судів з Україною
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
17:00 29.01.2020
У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
18:45 28.01.2020
У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано
15:41 28.01.2020
До кінця року Болгарія планує замінити половину російського газу на азербайджанський та американський
Всі новини країни
Греция Греция
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 31.01.2020
ПАСЕ призвала власти Грузии провести избирательную реформу до выборов 2020 года
17:30 31.01.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отработали противодиверсионные действия
16:41 30.01.2020
Недопуск у Грузію російського члена делегації ПАРЄ закінчиться санкціями - міністр
14:45 30.01.2020
СБУ та спецслужба Грузії попередили замовне вбивство на території закавказької країни
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
19:54 03.02.2020
Названо причину смерті російського помічника "міністра" у самопроголошеній Південній Осетії - ЗМІ
13:41 03.02.2020
Дії Росії підривають стабільність в регіоні, - Столтенберг
11:41 03.02.2020
В Росії перестали публікувати електоральні рейтинги Володимира Путіна
09:45 03.02.2020
Посол Британії у РФ підтвердила, що Скрипалі живі
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
Всі новини країни
Турция Турция
20:40 03.02.2020
До кордону Туреччини із Сирією прямує понад мільйон біженців із Ідлібу — Ердоган
17:01 03.02.2020
Турецькі та сирійські війська обмінялися артилерійськими ударами в Ідлібі: є загиблі з обох сторін
15:41 03.02.2020
Напруга в Сирії: скасовані спільні патрулювання Туреччини і РФ
08:45 03.02.2020
Три турецьких військових конвої увійшли в Сирію
Всі новини країни
Украина Украина
20:57 03.02.2020
Україна і Туреччина обговорили посилення безпеки в Чорноморському регіоні
20:30 03.02.2020
Представник ОБСЄ сподівається, що робота кримського журналіста Семени тепер буде «безперешкодною»
20:15 03.02.2020
Чубаров: «Продаж води до Криму – здача позицій по деокупації»
20:01 03.02.2020
Зеленський розраховує вже найближчим часом погодити списки на наступний обмін полоненими
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд