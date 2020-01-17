Кремль: запрошення Ердогану відвідати Крим залишається в силі
|15:01 03.02.2020
|Крым
Запрошення президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану відвідати окупований РФ Крим залишається в силі, підкреслив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
УНН з поисланням на федеральне агентство ТАСС.
Коментуючи в понеділок слова Ердогана, який висловив стурбованість становищем кримських татар, представник Кремля зазначив, що в цій частині російська сторона категорично не згодна зі своїми турецькими партнерами. “Ми не згодні з формулюваннями, які використовуються в цьому контексті. Ми неодноразово говорили про безпідставність будь-яких побоювань щодо кримських татар. Президент (РФ Володимир Путін) неодноразово пояснював (турецькому лідерові) реальний стан справ”, — сказав Пєсков.
“Президент Ердоган має чинне запрошення від президента Путіна відвідати Крим і побачити все, що називається, з першоджерела”, — підкреслив прес-секретар російського президента.
Нагадаємо, на зустрічі з “громадськими діячами” в окупованому Сімферополі 18 березня 2019 року президент РФ повідомив, що запросив президента Туреччини на відкриття соборної мечеті в Криму, і той, на думку Путіна, позитивно поставився до цієї пропозиції. Будівництво мечеті почалося в окупованому Росією Сімферополі в жовтні 2016 року, її відкриття планується в квітні 2020 року.
Нагадаємо, восени минулого року Україна направила ноту протесту Туреччині через зустріч Ердогана з “кримськими депутатами”.
Ще на цю тему:
Представник ОБСЄ сподівається, що робота кримського журналіста Семени тепер буде «безперешкодною»
Чубаров: «Продаж води до Криму – здача позицій по деокупації»
Зеленський розраховує вже найближчим часом погодити списки на наступний обмін полоненими
Ердоган: Туреччина не визнає незаконної анексії Криму
Кримського бізнесмена Зубкова, який підтримав анексію півострова, заарештував окупаційний суд
Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політв’язнів РФ - Зеленський
Окремий вид тортур у Криму – тримання у СІЗО, температура у приміщенні може бути такою, як на вулиці – Олександр Сєдов
У сервісній зоні КПВВ "Чонгар" планують до кінця року запустити хаб