Запрошення президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану відвідати окупований РФ Крим залишається в силі, підкреслив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков .

УНН з поисланням на федеральне агентство ТАСС.

Коментуючи в понеділок слова Ердогана, який висловив стурбованість становищем кримських татар, представник Кремля зазначив, що в цій частині російська сторона категорично не згодна зі своїми турецькими партнерами. “Ми не згодні з формулюваннями, які використовуються в цьому контексті. Ми неодноразово говорили про безпідставність будь-яких побоювань щодо кримських татар. Президент (РФ Володимир Путін) неодноразово пояснював (турецькому лідерові) реальний стан справ”, — сказав Пєсков.

“Президент Ердоган має чинне запрошення від президента Путіна відвідати Крим і побачити все, що називається, з першоджерела”, — підкреслив прес-секретар російського президента.

Нагадаємо, на зустрічі з “громадськими діячами” в окупованому Сімферополі 18 березня 2019 року президент РФ повідомив, що запросив президента Туреччини на відкриття соборної мечеті в Криму, і той, на думку Путіна, позитивно поставився до цієї пропозиції. Будівництво мечеті почалося в окупованому Росією Сімферополі в жовтні 2016 року, її відкриття планується в квітні 2020 року.

Нагадаємо, восени минулого року Україна направила ноту протесту Туреччині через зустріч Ердогана з “кримськими депутатами”.