З Одеси до Баку навесні з'являться нові авіарейси
|14:41 03.02.2020
|Украина
Авіакомпанія Buta Airways у травні розпочинає авіаперельоти із Одеси у Баку.
Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на пресслужбу Одеського аеропорту.
Авіакомпанія з 14 травня щовівторка о 10:40 відправлятиме в рейс літаки зі сполученням Одеса-Баку. Вартість білету в одну сторону сягатиме від $52.
Нагадаємо, з Одеси відкрили нові авіарейси у шести напрямках.
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