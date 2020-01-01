Авіакомпанія Buta Airways у травні розпочинає авіаперельоти із Одеси у Баку .

Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на пресслужбу Одеського аеропорту.

Авіакомпанія з 14 травня щовівторка о 10:40 відправлятиме в рейс літаки зі сполученням Одеса-Баку. Вартість білету в одну сторону сягатиме від $52.

Нагадаємо, з Одеси відкрили нові авіарейси у шести напрямках.