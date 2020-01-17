Подводники ЧФ РФ провели учения по аварийной эвакуации с субмарины
|14:21 03.02.2020
|Крым
На Новороссийской военно-морской базе ЧФ РФ прошли учения по организации эвакуации с аварийной подводной лодки.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
В ходе учения подводники отработали механизм аварийного покидания подлодки, которая находилась в надводном положении. Военнослужащие эвакуировались самостоятельно с использованием гидрокостюмов, а также отработали элементы обеспечения сил поисково-спасательного отряда базы.
В учениях были задействованы экипажи подводных кораблей из состава соединения подводных лодок Черноморского флота.
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