На Новороссийской военно-морской базе ЧФ РФ прошли учения по организации эвакуации с аварийной подводной лодки.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

В ходе учения подводники отработали механизм аварийного покидания подлодки, которая находилась в надводном положении. Военнослужащие эвакуировались самостоятельно с использованием гидрокостюмов, а также отработали элементы обеспечения сил поисково-спасательного отряда базы.

В учениях были задействованы экипажи подводных кораблей из состава соединения подводных лодок Черноморского флота.