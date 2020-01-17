Деокупація Криму: Ердогану запропонують "стамбульський" формат – Джемілєв
|14:01 03.02.2020
|Крым
Перший глава Меджлісу кримськотатарського народу, уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що на зустрічі з президентом Турецької республіки Реджепом Таїпом Ердоганом буде озвучена ініціатива зі створення переговорного "стамбульського" майданчика щодо Криму.
"Ми будемо обговорювати комплекс питань. Зокрема, ми б дуже хотіли, щоб Туреччина була ініціатором створення майданчика з переговорів щодо деокупації", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.
"На нашу думку, в ній повинні брати участь країни Євросоюзу, а також Сполучені Штати й Канада. І ми б хотіли, щоб це був "стамбульський", якщо так можна сказати, формат", – сказав він.
Джемілєв визнав, щонаразі "в Анкари натягнуті відносини із Заходом, вимушені контракти з Росією". Він припустив, що Туреччина не буде "особливо ускладнювати відносини з РФ".
Водночас він переконаний, що "тема Криму, невизнання окупації, деокупації звучатиме постійно".
Нагадаємо, 3 лютого відбудеться візит президента Турецької республіки Реджепа Таїпа Ердогана в Україну. Запланована його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та з представниками Меджлісу кримськотатарського народу. Особливу увагу буде приділено темі становища кримських татар в окупованому Криму.
30 січня під час зустрічі групи українських дипломатів на чолі з надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині Андрієм Сибігою і групи дружби Туреччини і України Великих національних зборів Туреччини турецькі чиновники підтвердили, що їхня позиція щодо анексії українського Криму Росією залишається незмінною – Анкара ніколи не визнавала і не визнає її.
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