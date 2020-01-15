Туристы оказались ни при чем: водохранилища оккупированного Крыма продолжают мелеть

13:21 03.02.2020   Крым

Прогнозы "крымских профильных чиновников" на обильные осадки в декабре и январе не сбылись – ни серьезных дождей, ни снегопадов оккупированном полуострове так и не дождался.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымские водохранилища продолжают мелеть. По данным "регионального госкомитета" по водному хозяйству и мелиорации, в них осталась лишь треть воды. Суммарный объем всех водохранилищ по информации на конец января составлял 96,9 млн м³.

Напомним, что оккупированный Крым «пьет» из 14 водохранилищ естественного стока и 8, наполняемых из системы Северо-Крымского канала. При максимальных значениях в них может находиться 335,47 млн м³ воды. К аннексированному Севастополю относится Чернореченское водохранилище с объемом 64,2 млн м³. Кроме того, есть еще артезианские скважины.

Несмотря на критическое обмеление, чиновники заверяют, что воды хватит до начала лета. О возможных отключениях воды в целях экономии пока речи также не идет. Правда, крымчане заметили, что внезапных «плановых ремонтов», в результате которых подачу водоснабжения временно, но приостанавливают, в последнее время стало больше. По их мнению, водопроводчики удваивают «рвение» всякий раз, когда запасы воды начинают стремительно иссякать.

Примечательно, что "председатель профильного госкомитета" Игорь Вайль все-таки признал, что «наполнение водохранилищ напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков», а не от «понаехавших» туристов, которых в ноябре прошлого года чиновник назвал причиной водного дефицита. «К сожалению, в курортный сезон по разработанным режимам работы водохранилищ было перебрано порядка 3 млн м³ в связи с притоком приезжих, с таким интенсивным курортным сезоном», – заявлял Вайль.

При этом он обещал, что «паводковый период декабря даст 75% стока». Несмотря на крушение надежд, своего энтузиазма чиновник не растерял. Теперь он ждет мартовских дождей. Правда, опять может не дождаться.

Крымчане вспоминают, что такая же бесснежная зима была на полуострове 2015-м году.

«Симферопольское водохранилище было пустое. В районе пригородного поселка Лозовое даже обнажилось русло реки Салгир, впадающей в него. Вода ушла ближе к плотине. Дожди пошли только во второй половине мая. Зато «отыгрались» сразу за весь период засухи. И Симферопольское, и Аянское водохранилища переполнились. С Аяна лишняя вода уходила по паводковому лотку, а из Симферопольского ее оперативно сбрасывали в другие водохранилища, используя русло Салгира, остатки Северо-Крымского канала и систему водоводов, построенных еще в советское время», – рассказал «Новому Дню» симферополец Максим Каширский.Симферопольское водохранилище по состоянию на 3 февраля 2020 года

По приблизительным оценкам горожан, на сегодняшний день в Симферопольском водохранилище (максимальная емкость 36 млн м³ – прим. «НД») осталась лишь четверть воды, а в Аянском (3,9 млн м³) – треть.

Аянское водохранилище по состоянию на 3 февраля 2020 года

Текущая ситуация в Крыму пробудила меркантильный интерес в соседней Украине. Глава бюджетного комитета Верховной рады «Незалежной» Юрий Аристов предложил продавать востребованные ресурсы в Крым. По мнению нардепа, если Израиль без смущения зарабатывает на поставках живительной влаги в Палестину, с которой у страны крайне напряженные отношения, то и Украине, что называется, «сам бог велел».

В Крыму инициативу назвали «здравой мыслью», но выразили сомнение, что дело дойдет до практической реализации: Украине, как минимум, необходимо инвестировать значительные средства в восстановление утраченной инфраструктуры на своей части Северо-Крымского канала, проходящего по Херсонской области.

Партизанское водохранилище по состоянию на 3 февраля 2020 года

 



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