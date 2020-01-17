Які ще правопорушення зафіксували на півострові минулого року, Громадське радіо дізнавалося у аналітика Кримської правозахисної групи Олександра Седова, який представив результати звіту щодо порушень прав людей у Криму за 2019 рік.

Олександр Сєдов: Для мене найпоказовіше – це кількість політично вмотивованих переслідувань, тобто осіб, які позбавлені свободи з політичних мотивів або релігійних. За минулий рік позбавлено волі було 43 осіб з політичних чи релігійних мотивів, і це тільки ті, про яких нам відомо. А враховуючи те, що у 2019 році було звільнено тільки 12 осіб, з них п’ять – по обміну, то співвідношення 12 до 43, звісно, дуже показове.

Більша частина з тих мусульман, яких затримали у цьому році, — це активісти, які приходили під час затримання та обшуків інших кримських татар, намагалися контролювати ситуацію та фіксувати факти порушення прав людини. І більшість з них це активісти руху «Кримська солідарність». Раніше проти них починали адміністративні справи, а у цьому році окупанти тільки за раз затримали 24 людини.

У минулому році в Росії з’явилася стаття за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, але за цією статтею фактично йде переслідування за будь-які антиросійські висловлювання. Навіть в рішенні судів, до яких в нас є доступ, видно, що є вирізки зі стрічки соціальної мережі, де люди спілкуються між собою. І от людина висловлює яскраво протиукраїнські меседжі, у відповідь їй інша людина висловлює яскраво антиросійські меседжі. І людину, яка говорить антиукраїнські висловлювання, ніяк не чіпають, а щодо людини, яка говорить антиросійські висловлювання, одразу відкривають адміністративне провадження.

Крім того, ввели нову статтю – образа влади, і одну особу в Криму вже притягнули до відповідальності за цією статтею. Це був Євген Гайворонський, якого врешті депортували з окупованого Криму.

Ситуація з тортурами не змінилася, їх продовжують застосовувати як на етапі затримання, так і на етапі слідства. Під час затримання людей часто б’ють, причому це стосується не тільки політично вмотивованих справ. Надалі людей катують для отримання необхідних показів. Інколи людину арештовують, катують добу чи більше, і тільки після цього оформлюють затримання. Тобто фактично людина невідомо де, офіційно правоохоронці її не затримували, але до моменту, поки вона не дасть необхідні покази на відео, вона не є начебто затриманою.

Окремими тортурами є умови утримання в СІЗО і в місцях позбавлення волі. Це сирі приміщення, вони не опалюються, там немає доступу до гарячої води, і єдине джерело води – це раковина з холодною водою. Приміщення переповнені, інколи кількість людей в приміщенні у два рази перевищує кількість нар. Часто засуджені й затримані перебувають у приміщеннях, де не тільки немає опалення, а де немає навіть вікон. Температура в приміщеннях така ж сама, які й на вулиці — взимку люди сплять в шапках.