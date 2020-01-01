В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
|12:45 03.02.2020
|Армения
Дело о растрате и воспрепятствовании правосудию возбуждено в Армении после срыва тендера на поставку вооружений, в котором участвовала российская оружейная компания ORSIS.
Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат компании Александр Сирунян.
"В прошлом году, когда началась история о срыве тендера, в котором участвовала компания ORSIS, я обратился в Службу национальной безопасности. Осенью ко мне несколько раз обращался помощник заместителя министра обороны Макара Гамбаряна, заявив, что если стороны помирятся, возможно, решится и вопрос тендера. Для этого мне предлагали отказаться от жалобы, написать, что я ошибся, на что я ответил отрицательно", - сказал Сирунян.
По его словам, в 2019 году компания ORSIS в качестве дружественного шага подарила министерству обороны Армении охотничью винтовку Marocchi SI 12.
"Мы, однако, выяснили, что оружие передано не министерству, а зарегистрировано на имя замминистра обороны Макара Гамбаряна", - отметил Сирунян.
Он сообщил, что возбуждено дело по статье 179 и статье 332 УК Армении - присвоение или растрата в крупных размерах, а также воспрепятствование осуществлению правосудия.
Как сообщалось, в минувшем году в Армении было возбуждено уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" после срыва тендера Минобороны страны на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала российская компания ORSIS.
В декабре 2019 года компания была исключена из "черного списка" поставщиков вооружения Армении. Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян заявлял, что Армения планирует приобретение оружия у компании ORSIS в 2020 году.
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