Херсонский морской порт будут развивать как речной логистический хаб, включая развитие современного речного флота.

Как передает корреспондент ЦТС, об этом сегодня в Киеве заявил основатель компании Risoil S.A. Шота Хаджишвили на презентации победителей первых концессионных конкурсов в портовой отрасли Украины.

"Мы хотим сделать Херсон речным хабом для всей реки Днепр", - сообщил Хаджишвили.

Также он добавил: "Мы планируем использовать все возможности судоходства на Днепре, включая приобретение и строительство современных судов".

Напомним, что компания "Рисойл-Херсон" победила в концессионном конкурсе в отношении имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт".

"Рисойл-Херсон" - консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской компании - 40%.

Согласно представленной сегодня презентации, "Рисойл-Херсон" планирует создать в Херсонском порту региональный логистический хаб, создав условия для экспорта продукции, производимой в Херсонской области и ближайших регионах, на международные рынки. Предполагается создание логистических цепочек и развитие речного грузового сообщения с учетом экономического потенциала Днепра.

Компания намерена модернизировать инфраструктуру Херсонского морского торгового порта за счет обновления мощностей хранения, покупки новой техники и кранов, внедрения информационных технологий. Ожидается, что объемы перевалки в порту будут удвоены, а отчисления в бюджет увеличатся в три раза.

Планируется строительство завода по переработке отрубей и завода по переработке сои.

Как напомнил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, общие инвестиции компании-концессионера составят 300 млн грн, гарантированный ежегодный концессионный платеж будет составлять почти 12 млн грн.