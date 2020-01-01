Государственная социологическая служба «Фонд общественного мнения» объявила, что перестает опрашивать людей на тему «За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в ближайшее воскресенье?».

Ранее от проведения аналогичных опросов отказались и другие государственные структуры, а частный «Левада-Центр» если и проводит их, то делает нерегулярно — раз в несколько месяцев, сообщает НВ.

Раньше данные этих опросов были гордостью Кремля. За Владимира Путина во все годы его правления готовы были проголосовать 65 — 70%. Но в последние полгода эти показатели неумолимо шли вниз. Результаты последнего по времени опроса ФОМа были опубликованы 19 января. Согласно этим данным, популярность Путина упала почти в два раза — до 45%. И это у государственных социологов, которые всегда хотят сделать власти приятное.

В конце прошлого года, я напомню, социологи перестали публиковать результаты опросов с так называемым «открытым» вопросом. Он звучит так: «Кому из российских политиков вы доверяете?».

Дело в том, что в таком, самом свободном опросе, Путина называли лишь 29%. С такими показателями он точно не мог бы претендовать на роль российского отца нации, типа казахстанского елбасы или туркменского туркменбаши.

Для таких титулов нужна поддержка хотя бы 80%. В Казахстане Назарбаева народ, конечно, тоже не очень любит, но хотя бы боится и на словах поддерживает. У Путина сейчас и этого не осталось.

А ему, как назло, сейчас надо передавать власть от себя себе же. Но тот другой он, Путин будущего, пока не родился. Его, как гомункула, выводят сейчас в секретных лабораториях Администрации Президента. Какая у него будет должность, как он будет называться, какие у него будут полномочия, сейчас никто не знает.

Этот период превращения гусеницы-Путина в Путина-моль очень для него опасный и полный рисков. Поэтому он и опасается провоцировать возможных заговорщиков своим низким рейтингом. Впрочем, вся конституционная реформа, затеянная сейчас Путиным, может оказаться средством сохранения действующего режима, а не его личной власти.

Сейчас в России политологи и эксперты уже практически открыто говорят, что Путин очень болен, и вылечить его уже невозможно. Например, Валерий Соловей при этом ссылается на некие «информированные источники».

По его данным, вся возня вокруг конституции затеяна лишь для того, чтобы обезопасить друзей и родственников Путина после его неминуемого ухода в иной мир. Социологи уже сейчас говорят о нем как о покойнике — либо хорошо, либо ничего.

Вы знаете, наверное, нехорошо так говорить, но я не буду слишком уж горевать, если профессор Соловей в результате окажется прав, и в России в этом году сменится руководитель.