У Нью-Йорку пікетують концерти джазмена через його підтримку анексії Криму

11:21 03.02.2020   Крым

 Концерти російського саксофоніста Ігоря Бутмана в Нью-Йорку супроводжуються протестними акціями. Пікети, організовані громадськими активістами, вихідцями з Росії і України, пов'язані з політичною позицією музиканта: зокрема, його підтримкою анексії Криму, агресії проти України і в цілому курсу президента РФ Володимира Путіна.

Передає УНН з посиланням на Радио Свобода.

Повідомляється, що акції почалися в минулий четвер і тривають протягом чотирьох вечорів під час виступів Бутмана в нью-йоркському джаз-клубі Blue Note. У пікетах бере участь в середньому близько трьох десятків людей.

За словами учасників акції, у Нью-Йорк Ігор Бутман приїхав не один, а привіз з собою цілий оркестр, а також молодих людей спортивної статури, яких пікетувальники називають "тітушки". Вони прийшли на концерт в однакових майках з портретом Бутмана та написом "Igor Butman russian hero" (з англ. "Ігор Бутман - російський герой"). Учасник акції піаніст Павло Гінтов розповів Радио Свобода, що ці молоді люди не говорили по-англійськи і питали, що означає слово "shame" (ганьба), яке протестувальники скандували публіці, яка йшла на концерт. Деякі глядачі після спілкування з пікетувальниками вирішили на концерт не йти, стверджують активісти.

Після Нью-Йорка оркестр і квінтет Ігоря Бутмана відправляється у Балтімор, Чикаго, Маямі і Бостон, де скасований одним з джаз-клубів концерт був перенесений в російсько-єврейський центр Макор, пише видання. Російського саксофоніста очікують протести і в інших містах його американського туру, кажуть активісти.



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