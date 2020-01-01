В Украине проведут Международный авиационно-космический салон «Авиасвит»
|11:01 03.02.2020
|Украина
12-й Международный авиационно-космический салон «Авиасвит-XXI» пройдет в Международном выставочном центре в столице Украины с 13 по 16 октября.
Мероприятие состоится в канун Дня Защитника Украины совместно с XVII Международной специализированной выставкой «Оружие и безопасность — 2020», информирует enovosty.com/news.
Такой формат выставок обусловлен тем, что Украина является одной из немногих стран со своей аэрокосмической отраслью, уровень развития и состояние которой тесно связаны с развитием оборонной промышленности и напрямую влияют на оборонный потенциал страны.
Авиационная и ракетная инженерия является национальной гордостью многих поколений украинцев. Развитие этой приоритетной высокотехнологичной отрасли оказывает положительное влияние на экономическое развитие государства.
Украина — одна из 8-10 стран мира, которые имеют полный цикл развития космических технологий и имеют опыт строительства космодромов.
Украина — одна из немногих стран в мире, которая способна завершить цикл производства авиационной техники.
Украинская военно-транспортная авиация зарекомендовала себя как одна из лучших в мире.
Страна также владеет мощной базой ремонтных, авиационных и моторостроительных предприятий, где в настоящее время переоснащаются производственные линии, а также реализуются программы, направленные на замену российских компонентов.
Украина имеет богатые традиции обучения вместе с большим количеством профессиональных работников и значительным исследовательским потенциалом.
На данный момент авиационная отрасль становится одной из наиболее привлекательных и перспективных для инвестиций в Украину, тогда как авиаперевозки в стране имеют самые высокие темпы роста в Европе.
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