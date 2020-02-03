Гусеничная техника начала расчищать поверхность охраняемой природной территории «Воздухоплавательный комплекс Узун-Сырт, гора Клементьева», расположенной под Коктебелем.

Гусеничной техникой разрушен поверхностный слой почвы глубиной до 20-30 см полосой в ширину до 30 метров протяжённостью 6 километров. Уничтожены десятки деревьев, сотни краснокнижных кустарников и растений-эндемиков. Полоса разрушений пролегла от трассы Феодосия – Коктебель до горы Коклюк, передает Флот2017.

30 января после обеда на гору приехали представители оккупационной власти: полиция, экологический надзор, представители из «совмина республики». Феодосийские оккупационные власти проигнорировали этот инцидент.

Общественники заявили, что оккупационное «министерство экологии и природных ресурсов» дало «добро» на строительство дороги, для этого якобы дали отмашку на уничтожение 1 500 деревьев и кустарников. Ранее обсуждались планы по ремонту имеющейся дороги, но не строительства новой. Также стало известно, что по печально известной «фцп» якобы выделено аж 200 млн рублей (70 млн. грн.) на строительство дороги через воздухоплавательный комплекс.

Оккупанты начали разбираться со строителями и тут выяснилось, что заказчиком строительства является служба автодорог «республики Крым», подрядчик не местный, из Казани.

Общественные активисты уверены — у подрядчика нет разрешительных документов, нет проекта.

Справка:

Узун-Сырт представляет собой широкое (до 600 метров) вогнутое плато длиной около 7 километров, которое выполняет роль природной границы между степным Крымом и горным Крымом. На севере от хребта – почти ровная степь, а на юге — вершины гор. Вогнутое плато представляет собой природную площадку с естественными восходящими потоками воздуха, что послужило особому вниманию к этому месту планеристов и дельтапланеристов.

Специалисты утверждают, что в мире существуют всего две горы с такими сильными восходящими потоками — это Узун-Сырт в Европе и Харрис Хилл в Америке, штат Нью Йорк.

Гора Узун-Сырт с 1923 года стала местом, где получили развитие современный планеризм, дельтапланеризм и парапланеризм.

Тут начинали свой профессиональный путь будущие авиаконструкторы О. К. Антонов, А. С. Яковлев, С. В. Ильюшин, академик С. П. Королёв.