Оккупанты уничтожают уникальные крымские ландшафты под Коктебелем

10:45 03.02.2020   Крым

 Гусеничная техника начала расчищать поверхность охраняемой природной территории «Воздухоплавательный комплекс Узун-Сырт, гора Клементьева», расположенной под Коктебелем.

Гусеничной техникой разрушен поверхностный слой почвы глубиной до 20-30 см полосой в ширину до 30 метров протяжённостью 6 километров. Уничтожены десятки деревьев, сотни краснокнижных кустарников и растений-эндемиков. Полоса разрушений пролегла от трассы Феодосия – Коктебель до горы Коклюк, передает Флот2017.

30 января после обеда на гору приехали представители оккупационной власти: полиция, экологический надзор, представители из «совмина республики». Феодосийские оккупационные власти проигнорировали этот инцидент. 

Общественники заявили, что оккупационное «министерство экологии и природных ресурсов» дало «добро» на строительство дороги, для этого якобы дали отмашку на уничтожение 1 500 деревьев и кустарников. Ранее обсуждались планы по ремонту имеющейся дороги, но не строительства новой. Также стало известно, что по печально известной «фцп» якобы выделено аж 200 млн рублей (70 млн. грн.) на строительство дороги через воздухоплавательный комплекс.

Оккупанты начали разбираться со строителями и тут выяснилось, что заказчиком строительства является служба автодорог «республики Крым», подрядчик не местный, из Казани.

Общественные активисты уверены — у подрядчика нет разрешительных документов, нет проекта.

Справка:

Узун-Сырт представляет собой широкое (до 600 метров) вогнутое плато длиной около 7 километров, которое выполняет роль природной границы между степным Крымом и горным Крымом. На севере от хребта – почти ровная степь, а на юге — вершины гор. Вогнутое плато представляет собой природную площадку с естественными восходящими потоками воздуха, что послужило особому вниманию к этому месту планеристов и дельтапланеристов.

Специалисты утверждают, что в мире существуют всего две горы с такими сильными восходящими потоками — это Узун-Сырт в Европе и Харрис Хилл в Америке, штат Нью Йорк.

Гора Узун-Сырт с 1923 года стала местом, где получили развитие современный планеризм, дельтапланеризм и парапланеризм.

Тут начинали свой профессиональный путь будущие авиаконструкторы О. К. Антонов, А. С. Яковлев, С. В. Ильюшин, академик С. П. Королёв.



Ще на цю тему:

11:21 03.02.2020
У Нью-Йорку пікетують концерти джазмена через його підтримку анексії Криму
10:01 03.02.2020
Оператор «МТС» повысил оккупированным Крыму и Севастополю стоимость мобильной связи
08:30 31.01.2020
Объем сданного в эксплуатацию жилья в Крыму снизился в 2019 году на 16%
17:21 30.01.2020
Пасажирка рейсу Сімферополь-Москва, після посадки в Домодєдово, погрожувала підірвати літак
19:00 29.01.2020
Ипотека в Севастополе оказалась самой недоступной в России
13:40 29.01.2020
Директор крымских частных зоопарков пришел к "полному взаимопониманию" с оккупантами
18:30 28.01.2020
У Харкові скасували концерт російського коміка через його виступ в окупованому Криму
16:01 28.01.2020
Херсон: росіянку не пустили в Україну і видали заборону на в’їзд через візит до окупованого Криму
20:01 22.01.2020
Оккупанты не выкупили земельные участки под строительство трассы «Таврида» — СМИ
12:15 22.01.2020
Судді окупаційного суду Криму призначено 12 років в'язниці за держзраду
10:15 22.01.2020
Крымчане "оценили" снижения цен на дизтопливо
17:00 21.01.2020
Оккупанты решили продать АЗС в Алуште
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
17:00 29.01.2020
У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
18:45 28.01.2020
У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано
15:41 28.01.2020
До кінця року Болгарія планує замінити половину російського газу на азербайджанський та американський
Всі новини країни
Греция Греция
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 31.01.2020
ПАСЕ призвала власти Грузии провести избирательную реформу до выборов 2020 года
17:30 31.01.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отработали противодиверсионные действия
16:41 30.01.2020
Недопуск у Грузію російського члена делегації ПАРЄ закінчиться санкціями - міністр
14:45 30.01.2020
СБУ та спецслужба Грузії попередили замовне вбивство на території закавказької країни
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
19:54 03.02.2020
Названо причину смерті російського помічника "міністра" у самопроголошеній Південній Осетії - ЗМІ
13:41 03.02.2020
Дії Росії підривають стабільність в регіоні, - Столтенберг
11:41 03.02.2020
В Росії перестали публікувати електоральні рейтинги Володимира Путіна
09:45 03.02.2020
Посол Британії у РФ підтвердила, що Скрипалі живі
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
Всі новини країни
Турция Турция
20:40 03.02.2020
До кордону Туреччини із Сирією прямує понад мільйон біженців із Ідлібу — Ердоган
17:01 03.02.2020
Турецькі та сирійські війська обмінялися артилерійськими ударами в Ідлібі: є загиблі з обох сторін
15:41 03.02.2020
Напруга в Сирії: скасовані спільні патрулювання Туреччини і РФ
08:45 03.02.2020
Три турецьких військових конвої увійшли в Сирію
Всі новини країни
Украина Украина
20:57 03.02.2020
Україна і Туреччина обговорили посилення безпеки в Чорноморському регіоні
20:30 03.02.2020
Представник ОБСЄ сподівається, що робота кримського журналіста Семени тепер буде «безперешкодною»
20:15 03.02.2020
Чубаров: «Продаж води до Криму – здача позицій по деокупації»
20:01 03.02.2020
Зеленський розраховує вже найближчим часом погодити списки на наступний обмін полоненими
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд