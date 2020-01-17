Народний депутат України від "Слуги народу", голава бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.

Маючи на увазі півострів, Арістов сказав про продаж "у Росію", проте потім виправився. Відповідний коментарі нардеп дав журналістам проєкту "Схеми", передає OBOZREVATEL.

"Була ідея – продавати воду. Ізраїльтяни продають воду практично до воюючої країни, вони заробляють. Ось і у нас була ідея, наприклад, продавати воду в Росію", – сказав Арістов.

На уточнювальне запитання, куди саме в Росію, Арістов відповів: "Йшлося про Крим". Після ще одного уточнення щодо належності півострова він сказав: "Крим, звісно, наш".

Окупанти відреагували на слова політика. Так, "депутат Держдуми Росії від кримського регіону" Михайло Шеремет заявив, що відновлення подачі дніпровської води Північно-Кримським каналом стане "тестом на політичну зрілість" для України, передає РИА Новости.

"Офіційних звернень із цього приводу не надходило. Але ми вітатимемо, якщо українська влада нарешті поверне обличчя у бік економіки, а не вирішення своїх нагальних завдань і цілей", – сказав Шеремет.

"Вони зможуть не тільки заробляти гроші, але і ще відновлять свої землі в Херсонській області, які стали непридатними із перекриттям Північно-Кримського каналу, і сільське господарство", – стверджує представник окупаційної "влади".

Шеремет вважає, що продаж Україною води міг би стати "взаємовигідною співпрацею". "Якщо це буде підкріплено якимись конструктивними діями і діалогом, а не просто порожніми словами", – сказав "депутат".

Незаконний віцеспікер кримського парламенту Володимир Бобков зі свого боку відповів, що "здоровий глузд у цих висловлюваннях є, але до реалізації справа не дійде", пише "Царьград".

Він назвав Україну ненадійним постачальником. Крім того, поставки води до Криму вимагають серйозних вкладень у відновлення втраченої інфраструктури.