Мобильный оператор «МТС» без предупреждения изменил условия тарифа, предоставленного крымчанам и севастопольцам, после аннексии, в 2014 году.

Об этом сообщили жители оккупированного полуострова, жалобы которых привели «Вести. Крым», передают Примечания.

По словам людей, если раньше тариф «Супер МТС» обходился в 2,5 рубля/сутки (100 минут на номера «МТС» домашнего региона и 100 минут на номера «МТС» в материковой России), то теперь — 3,5 рубля/сутки (только 100 минут на номера «МТС» в материковой России), то есть «стало на 40% дороже, а минут в два раза меньше», отметили жители оккупированных Крыма и Севастополя. Те абоненты «МТС», у которых изначально ежедневная плата составляла три рубля/сутки (100 минут на номера «МТС» домашнего региона и 100 минут на номера «МТС» в материковой России), теперь платят четыре рубля/сутки (только 100 минут на номера «МТС» в материковой России).

Ранее мобильный оператор «МТС» отказался вводить грабительский тариф «Легкий отпуск» для своих клиентов, которые приезжают на Крымский полуостров, и оставил тарифы «Домашний регион Россия» и «Домашний регион Россия+».

Напомним, летом 2019 года жители оккупированных Крыма и Севастополя, пользующиеся услугами «МТС», получили уведомление об изменении тарифов при использовании плана «Супер МТС».

Им сообщили, что с 30 июля «МТС» вводит плату за соединение для всех исходящих звонков в размере 1 рубль за каждый разговор. Если продолжительность звонка составляет от 1 до 15 минут, последующие минуты (от 1-й до 15-й) не тарифицируются. Начиная с 16-й минуты разговора вводится плата 1 рубль за минуту. Позже повышение стоимости тарифа для крымских и севастопольских абонентов было отложено мобильным оператором до 12 августа.