Посол Британії у РФ підтвердила, що Скрипалі живі
|09:45 03.02.2020
|Россия
Посол Великої Британії у РФ Дебора Броннерт підтвердила, що Сергій Скрипаль і його донька Юлія живі.
Про це вона заявила в інтерв'ю "Коммерсанту", повідомляє Укрінформ.
«Звісно, вони живі. Я не можу вам відповісти, де вони, тому що ми поважаємо право людей на самостійні рішення. І уряд, і поліція завжди керуватимуться бажаннями приватних осіб», — підкреслила Броннерт.
Як повідомлялося, Болгарія розпочала розслідування можливого зв'язку між отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Британії у 2018 році та отруєнням у 2015 році в Софії бізнесмена Еміліана Гебрева.
4 березня 2018 року офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними у британському Солсбері і госпіталізовані з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервовий реагент «Новічок» російського походження.
Еміліан Гебрев – відомий в Болгарії бізнесмен, власник компанії «Дунарит» та одного із збройових заводів. Він вважає, що був отруєний через інтерес Росії до його збройового заводу.
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