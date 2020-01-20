Посол Великої Британії у РФ Дебора Броннерт підтвердила, що Сергій Скрипаль і його донька Юлія живі.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Коммерсанту", повідомляє Укрінформ.

«Звісно, вони живі. Я не можу вам відповісти, де вони, тому що ми поважаємо право людей на самостійні рішення. І уряд, і поліція завжди керуватимуться бажаннями приватних осіб», — підкреслила Броннерт.

Як повідомлялося, Болгарія розпочала розслідування можливого зв'язку між отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Британії у 2018 році та отруєнням у 2015 році в Софії бізнесмена Еміліана Гебрева.

4 березня 2018 року офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними у британському Солсбері і госпіталізовані з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервовий реагент «Новічок» російського походження.

Еміліан Гебрев – відомий в Болгарії бізнесмен, власник компанії «Дунарит» та одного із збройових заводів. Він вважає, що був отруєний через інтерес Росії до його збройового заводу.