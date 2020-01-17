Денісова заявила, що на засудженого Лимешка здійснюють тиск у російській в'язниці

09:15 03.02.2020   Крым

На українського політв'язня Геннадія Лимешка адміністрація російської в’язниці чинить тиск, а у Володимира Дудки погіршується стан здоров'я. Обидва були засуджені у справі «українських диверсантів».

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Главком.

За її словами, Лимешко скаржився, що співробітники виправної установи застосовують до нього моральний та психологічний тиск — «говорять, що його потрібно вбити, адже він прийняв іслам».

«Ба більше, постійно принижують його гідність та вже декілька разів підпалювали на голові шапку. Він має побоювання за своє життя. Крім того, Геннадій повідомив про погіршення стану здоров’я. Зокрема, його турбує постійний зубний біль та болі у суглобах», — йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомляється, попри тяжкий стан здоров’я, адміністрація виправної установи не забезпечує надання необхідної медичної допомоги Лимешку.

Також інформують, що інший засуджений — Володимир Дудка — скаржився на сильне погіршення стану здоров'я.

«У нього постійні головні болі на фоні високого артеріального тиску. Висипи, що були на тілі — не лікуються. Через це посилився свербіж», — уточнила Денісова, наголосивши, що це суперечить міжнародним нормам поводження з засудженими особами.

Омбудсменка звернулася з вимогою до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб та «невідкладно вжила заходів з метою дотримання прав громадян України».

15 серпня 2017 року стало відомо, що на території анексованого Криму ФСБ затримала українця Геннадія Лимешка, 1992 року народження.

9 серпня 2018-го повідомлялося, що Лимешка етапували з анексованого Криму до Росії. Там суд засудив українця Геннадія Лимешка до 8 років колонії. Російські спецслужби звинуватили Лимешка у нібито підготовці диверсій.

За інформацією ФСБ, 9 серпня Лимешко приїхав до окупованого Криму, нібито аби скоїти низку диверсій.

У цілому, у «справі українських диверсантів» у Криму звинувачені: Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лимешко, Анна Сухоносова, Дмитро Долгополов.

У цих справах правозахисники зафіксували незаконні методи ведення слідства і застосування тортур для отримання зізнань. 



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