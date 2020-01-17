Пошкоджені під час «Керченського інциденту» катери, наступного тижня підуть на ремонт

09:01 03.02.2020   Крым

Командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що незабаром флот почне ремонтувати катери, які постраждали у зіткненні 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, були захоплені росіянами і в листопаді 2019 року повернуті в Україну.

Про це повідомляє  Український мілітарний портал.

«Катер і буксир (« Нікополь »і« Яни Капу », – Ред.) Вже на наступному тижні відправляться на завод, другий катер, «Бердянськ», встане на ремонт трохи пізніше. Справа в тому, що ми довго чекали результатів балістичної експертизи. Вона була проведена на позаминулому тижні. Були зняті фрагменти броні, осколки снарядів – всі ці докази будуть фігурувати в міжнародних судах, як і куля від снайперської гвинтівки, випущена по нашому літаку Ан-26 в лютому 2017 року», – зазначив адмірал.

Також він розповів, що вже є плани будівництва нових українських катерів.

«Нещодавно мені представили проект нового українського катера. Його особливість в тому, що він спроектований без ризиків – всі комплектуючі українського виробництва, деякі агрегати є в металі », – додав Воронченко.

18 листопада Росія повернула Україні захоплені у 2018 році кораблі ВМС. 20 листопада кораблі прибули до порту Очакова. При цьому в Москві продовжують стверджувати, що повернення кораблів не пов’язано з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, а є нібито “жестом доброї волі”. Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що сприймає повернення кораблів як виконання рішення трибуналу.



Ще на цю тему:

14:21 03.02.2020
Подводники ЧФ РФ провели учения по аварийной эвакуации с субмарины
18:15 31.01.2020
Санкционное предприятие проведет модернизацию ПБРК «Утес» в оккупированном Крыму
16:30 31.01.2020
Фрегат и большой десантный корабль Черноморского флота провели учения
08:00 31.01.2020
Оккупанты провели ротацию кораблей Черноморского флота в Средиземном море
20:40 29.01.2020
ООН: "Призов" кримчан до армії РФ порушує зобов’язання держави-окупанта
16:30 29.01.2020
Тактический воздушный десант Черноморского флота уничтожил условного противника в Крыму
12:00 29.01.2020
Кингисеппский завод завершил ремонт главного двигателя катера ЧФ
14:01 28.01.2020
На Черноморском флоте прошли учения водолазов по реагированию на аварийные ситуаций
16:30 27.01.2020
На Черноморском флоте учились отражать атаки беспилотников
16:00 27.01.2020
На аэродроме морской авиации ЧФ отбили атаку условных диверсантов
08:40 27.01.2020
Тральщики Черноморского флота провели кораблей через условное минное заграждение
16:41 24.01.2020
Экипаж подлодки «Колпино» сдал «аварийные» нормативы
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
17:00 29.01.2020
У Болгарії провалився вотум недовіри уряду
18:45 28.01.2020
У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано
15:41 28.01.2020
До кінця року Болгарія планує замінити половину російського газу на азербайджанський та американський
Всі новини країни
Греция Греция
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 31.01.2020
ПАСЕ призвала власти Грузии провести избирательную реформу до выборов 2020 года
17:30 31.01.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии отработали противодиверсионные действия
16:41 30.01.2020
Недопуск у Грузію російського члена делегації ПАРЄ закінчиться санкціями - міністр
14:45 30.01.2020
СБУ та спецслужба Грузії попередили замовне вбивство на території закавказької країни
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
19:54 03.02.2020
Названо причину смерті російського помічника "міністра" у самопроголошеній Південній Осетії - ЗМІ
13:41 03.02.2020
Дії Росії підривають стабільність в регіоні, - Столтенберг
11:41 03.02.2020
В Росії перестали публікувати електоральні рейтинги Володимира Путіна
09:45 03.02.2020
Посол Британії у РФ підтвердила, що Скрипалі живі
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
Всі новини країни
Турция Турция
20:40 03.02.2020
До кордону Туреччини із Сирією прямує понад мільйон біженців із Ідлібу — Ердоган
17:01 03.02.2020
Турецькі та сирійські війська обмінялися артилерійськими ударами в Ідлібі: є загиблі з обох сторін
15:41 03.02.2020
Напруга в Сирії: скасовані спільні патрулювання Туреччини і РФ
08:45 03.02.2020
Три турецьких військових конвої увійшли в Сирію
Всі новини країни
Украина Украина
20:57 03.02.2020
Україна і Туреччина обговорили посилення безпеки в Чорноморському регіоні
20:30 03.02.2020
Представник ОБСЄ сподівається, що робота кримського журналіста Семени тепер буде «безперешкодною»
20:15 03.02.2020
Чубаров: «Продаж води до Криму – здача позицій по деокупації»
20:01 03.02.2020
Зеленський розраховує вже найближчим часом погодити списки на наступний обмін полоненими
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд