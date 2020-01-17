Командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що незабаром флот почне ремонтувати катери, які постраждали у зіткненні 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, були захоплені росіянами і в листопаді 2019 року повернуті в Україну.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

«Катер і буксир (« Нікополь »і« Яни Капу », – Ред.) Вже на наступному тижні відправляться на завод, другий катер, «Бердянськ», встане на ремонт трохи пізніше. Справа в тому, що ми довго чекали результатів балістичної експертизи. Вона була проведена на позаминулому тижні. Були зняті фрагменти броні, осколки снарядів – всі ці докази будуть фігурувати в міжнародних судах, як і куля від снайперської гвинтівки, випущена по нашому літаку Ан-26 в лютому 2017 року», – зазначив адмірал.

Також він розповів, що вже є плани будівництва нових українських катерів.

«Нещодавно мені представили проект нового українського катера. Його особливість в тому, що він спроектований без ризиків – всі комплектуючі українського виробництва, деякі агрегати є в металі », – додав Воронченко.

18 листопада Росія повернула Україні захоплені у 2018 році кораблі ВМС. 20 листопада кораблі прибули до порту Очакова. При цьому в Москві продовжують стверджувати, що повернення кораблів не пов’язано з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, а є нібито “жестом доброї волі”. Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що сприймає повернення кораблів як виконання рішення трибуналу.