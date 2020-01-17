Чубаров назвав людину, яка насправді керує окупованим Кримом. І це не Аксьонов
|08:30 03.02.2020
|Крым
«Такий «попка» їм потрібен». Лідер Меджлісу пояснив, чому Росія шість років тримає на посаді зрадника Аксьонова.
Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу розповів в інтерв’ю «Главкому» розповів, що росіяни дозволяють Сергію Аксьонову вже шість років керувати Кримом, бо «він готовий робити все, що скаже патрон».
«Оскільки Кримом керує не він, а інші структури, інші люди, такий «попка» їм потрібен. Зараз Криму не потрібна людина, яка в умовах окупації буде локомотивом. Там зараз не коняка потрібна, а людина, яка імітує посаду. Там правлять ФСБ і московські відомства, якщо ми беремо фінансовий і економічний аспекти», - пояснив голов Меджлісу. За словами Чубарова, є такий Марат Хуснуллін (новопризначений заступник глави уряду РФ – «Главком»), який раніше був заступником мера Москви Сергія Собяніна.
«Тепер він ще й є куратором Криму у російському уряді. Це означає, що ця людина там, де найбільші фінансові потоки, а це будівництво доріг, житла, військової інфраструктури, крутяться найбільші кошти. Тобто вони поставили «на Крим» людину, яка продемонструвала свою лояльність в межах московського уряду», - стверджує голова Меджлісу і додає, що тепер окупанти ще більшими масштабами знищуватимуть Крим і особливо його узбережжя.
Чубаров говорить, що судячи з дописів у соцмережах кримських колаборантів, «з призначенням Хуснулліна там просто паніка почалася, в тому числі серед тих, хто підтримує російську окупацію». «Мовляв, тепер ці люди просто знищать, забудують усе узбережжя, знищать Крим. І все це заради того, аби відмивати великі кошти. Зносять цілі схили. У це мало хто вірить, але ландшафт Криму знищують», - запевнив голова Меджлісу.
Нагадаємо, кримські татари на 3 травня організовують ненасильницьку міжнародну акцію «Світ проти насильства та окупації. Марш гідності». Заяву такого змісту минулого тижня оприлюднив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Мета маршу – перетнути адміністративний кордон між Херсонською областю і окупованим півостровом, аби допомогти міжнародним організаціям на практиці реалізувати резолюції щодо Криму, ухвалені ними за останні шість років.
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