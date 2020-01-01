Три турецьких військових конвої увійшли в Сирію
|08:45 03.02.2020
|Турция
Великі турецькі військові конвої увійшли на територію Сирії.
Спостерігачі фіксують танки, бронетранспортери та особовий склад турецьких військ, повідомляє УНН із посиланням на телеканал "Al Arabia".
Згідно з повідомленням сирійського військового спостерігача, через три дні після того, як президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина може почати військову операцію в Ідлібі, на територію Сирії увійшли три турецьких військових конвоя.
За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, перший конвой складається з 40 танків, бронетранспортерів, військовослужбовців, а також військової та логістичної техніки.
Обсерваторія заявила, що три конвоя надсилаються до Ідлібу й Алеппо на тлі повідомлень про те, що Анкара мілітаризує дорогу Алеппо-Латакія на знак наростання напруженості між двома країнами, що підтримують протиборчі сторони сирійського конфлікту.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в п’ятницю знову заявив про готовність Анкари запобігти нападам в зоні деескалації в сирійському Ідлібі, за версією якої в результаті атак армії Сирії гинуть мирні жителі.
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