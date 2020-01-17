У сервісній зоні КПВВ "Чонгар" планують до кінця року запустити хаб

09:30 03.02.2020   Крым

На адміністративній межі між Кримом і Херсонською областю в сервісній зоні пункту пропуску "Чонгар" до кінця року планують створити хаб.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, передає УНН.

За словами очільника Херсонської ОДА, сервісна зона КПВВ "Чонгар" добудована, а Центр надання адмінпослуг готовий до роботи, при цьому певні "елементи" сервісної зони планують запускати поетапно.

"Щодо сервісної зони КПВВ "Чонгар", то ми працюємо над тим, щоб створити там хаб. Щоб в цьому хабі надавалися ті послуги, яких потребують люди, які перетинають адмінмежу: це або поштовий зв'язок, банківські послуги або адміністративні. Сервісна зона добудована, більш того - там ЦНАП готовий до того, щоб обслуговувати клієнтів. Але там буде розширений функціонал, і ми разом з нашими партнерами, з якими я уклав меморандум під час візиту Президента до Азербайджану, працюємо над тим, щоб до кінця цього року цей хаб запрацював. Ми будемо поетапно впроваджувати ті елементи, які можна реалізувати раніше, ніж запуститься повністю цей хаб", - повідомив Гусєв.

Нагадаємо, КПВВ "Чонгар" на адмінмежі з тимчасово анексованим Кримом був відкритий після ремонту в листопаді 2019 року.



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