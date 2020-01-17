Фігуранта “ялтинської справи” Сірука утримують у спецблоці російського СІЗО

08:01 03.02.2020   Крым

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Вадима Сірука утримують в спецблоці СІЗО міста Новочеркаськ (РФ).

Про це "Кримській солідарності" повідомила дружина Сірука Ганна Богачьова після побачення з ним у СІЗО, передає Укрінформ.

"Вадим виглядає добре, каже, що тепло в камері, нирки не так болять, хоча обстеження так само, як і в інших СІЗО, зробити не можна. Вдень - година прогулянки у внутрішньому подвір'ї, прийом ліків, перевірка, потім можна читати", - зазначає вона.

Дружина Сірука наголошує, що основне джерело інформації для ув'язнених - це листи.

"Навіть якщо не завжди є можливість на них (листи) відповідати, вони багато що означають - свідчать про те, що навіть після вироку, після того, як "ялтинська група" майже зникла із ЗМІ, про самих ув'язнених у цій справі люди не забувають", - додає Ганна Богачьова.

Як повідомлялося, російські силовики затримали Вадима Сірука, а також Рефата Алімова, Емір-Усеїна Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Арсена Джеппарова в лютому-квітні 2016 року в Ялті, звинувативши їх у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації    "Хізб ут-Тахрір ".

12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд фігурантам ялтинської групи "справи Хізб ут-Тахрір" оголосив вирок - позбавлення волі в колонії суворого режиму: Алієву Мусліму - 19 років, з обмеженням свободи на термін 1 рік, Бекірову Інверу - 18 років, з обмеженням свободи на термін 1 рік, Сіруку Вадиму - 12 років, з обмеженням свободи на термін 1 рік, Алімову Рефату - 8 років, з обмеженням свободи на термін 1 рік, Джеппарову Арсену - 7 років, з обмеженням свободи на термін 1 рік, Куку Емір-Усеїну - 12 років, з обмеженням свободи на термін 1 рік.



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